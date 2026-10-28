IND W vs ZIM W: वैष्णवी शर्मा के पंजे के बाद प्रतिका-शेफाली का तूफान, भारत ने जिंबाब्वे का क्लीन स्वीप कर रचा इतिहास

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वैष्णवी शर्मा के पांच विकेट के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिंबाब्वे को तीसरे वनडे मैच में भी हरा दिया है। भारत ने मुकाबले को आठ विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ भारत ने वनडे सीरीज को भी 3-0 से अपने नाम कर लिया है। इससे पहले टी20 सीरीज में भी भारत ने जिंबाब्वे का क्लीन स्वीप किया था।

जिंबाब्वे की टीम वडोदरा में खेले गए तीसरे वनडे मैच में 131 रनों पर सिमट गई थी। टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को प्रतिका रावल और शेफाली वर्मा के अर्धशतक के दम पर 17 ओवरों में ही हासिल कर लिया। प्रतिका ने इस सीरीज में कमाल की बैटिंग की और उनका ये लगातार तीसरा 50+ का स्कोर था। भारत और जिंबाब्वे के बीच पहली बार वनडे सीरीज खेली गई और इस पर टीम इंडिया ने कब्जा जमा लिया है।

131 रनों पर सिमटा जिंबाब्वे इससे पहले जिंबाब्वे पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 131 रनों पर सिमट गई। कप्तान जोसेफिन नकोमो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। मगर उनका ये फैसला टीम पर भारी पड़ गया।

सयाली सातघरे ने दूसरे ही ओवर में जिंबाब्वे का पहला झटका दिया। लोरिन फिरी बिना खाता खोले आउट हो गईं। क्रांति गौड़ ने चिपो मुगेरी-तिरिपानो का विकेट चटकाकर जिंबाब्वे को दूसरा झटका दिया। वैष्णवी शर्मा ने लगाया पंजा इसके बाद वैष्णवी शर्मा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उन्होंने जिंबाब्वे के पांच बल्लेबाजों का शिकार किया। वैष्णवी ने सबसे ज्यादा रन बनाने वाली मोडेस्टर मुपाचिकवा को पवेलियन का रास्ता दिखाया। मुपाचिकवा 37 रन बनाकर आउट हुईं।

इसके अलावा, वैष्णवी ने चिएद्जा धुरुरु, बिलवेड बीजा, न्याशा ग्वानजुरा और मिशेल मावुंगा का विकेट चटकाया। वैष्णवी ने 10 ओवर में 39 रन देकर पांच विकेट अपने नाम किए। वैष्णवी के अलावा, क्रांति गौड़ और सयाली सातघरे को दो-दो सफलता मिली, जिसकी वजह से जिंबाब्वे की पारी 39.5 ओवर में ही थम गई।

भारत को लगे दो झटके 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को पहली ही गेंद पर झटका लगा। पारी की शुरुआत करने उतरी यास्तिका भाटिया अपना खाता भी नहीं खोल सकी और जीरो रन पर आउट हो गई। उनके आउट होने के बाद प्रतिका रावल और हरलीन देओल ने मोर्चा संभाला। दोनों ने 50 रनों की साझेदारी की लेकिन हरलीन 19 रन बनाकर आउट हो गईं और टीम इंडिया ने दो विकेट गंवा दिए।