IND W vs JPN W: टीम इंडिया ने दिखाया दम, जापान को एकतरफा अंदाज में पटककर बनाई सेमीफाइनल में जगह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जैसी उम्मीद थी हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ठीक वैसा ही किया। हाल ही में एशिया कप जीतकर आई इस टीम ने शुक्रवार को जापान को एकतरफा अंदाज में 8 विकेट से हरा दिया और एशियन गेम्स-2026 की शुरुआत जीत के साथ की। इसी के साथ उसने सेमीफाइनल में भी जगह बना ली है क्योंकि टीम इंडिया सीधे क्वार्टर फाइनल में उतरी थी।

भारत ने टॉस जीता और जापान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। जापान ने धीमी शुरुआत की, लेकिन पावरप्ले में उसने विकेट नहीं दिए। यहां लगा कि ये टीम कुछ अच्छा स्कोर खड़ा कर देगी, लेकिन सातवें ओवर से टीम के विकेट गिरने शुरू हुए और 20वें ओवर की पांचवीं गेंद पर उसका आखिरी विकेट गिरा और टीम 57 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत ने ये टारगेट दो विकेट खोकर पांच ओवरों में ही हासिल कर लिया।

श्रीचरणी ने दिखाया कमाल भारत को विकेट दिलाने की शुरुआत श्रीचरणी ने की। उन्होंने सातवें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार दो विकेट लेकर विकेटों की शुरुआत की और फिर लगातार विकेट गिरते ही रहे। टीम की सिर्फ दो बल्लेबाजी ही दहाई के अंक में जा सकीं जिसमें से सबसे ज्यादा 25 रन अयाका काटो स्टाफोर्ड ने बनाए। उनकी सलामी जोड़ीदार हारूना इवासाकी 10 रन बना पाईं।

भारत की तरफ से श्रीचरणी ने चार ओवरों में 10 रन दिए और दो ओवर मेडेन करते हुए चार विकेट लिए। उनके अलावा शेफाली वर्मा ने दो सफलताएं हासिल कीं। श्रेयांका पाटिल और दीप्ति शर्मा के हिस्से एक-एक विकेट आए। दो बल्लेबाज रन आउट हुईं।