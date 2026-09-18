Asian Games-2026: भारतीय निशानेबाजों को हो रही है परेशानी, लंबी दूरी और ट्रांसपोर्ट से दिक्कत में हैं खिलाड़ी
नागोया एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों को अभ्यास स्थल तक पहुंचने में लंबी दूरी और परिवहन की देरी से परेशानी ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
पीटीआई, नागोया: भारत के 30 सदस्यीय निशानेबाजी दल के साथ आइची-नागोया एशियाई खेलों में पहुंचे एक सीनियर कोच ने यहां व्यवस्था पर निराशा जताई है, खासकर निशानेबाजों को अभ्यास सह प्रतिस्पर्धा स्थल पर ले जाने और लाने में काफी लंबा समय लग रहा है।
कोच ने कहा कि वह काफी अपेक्षाओं के साथ जापान पहुंचे थे, लेकिन बंदोबस्त वैसे नहीं है, जैसी मेजबान देश की छवि है। भारतीय निशानेबाज रेंज से 50 किलोमीटर दूर अलग अलग होटलों में रूके हैं। भारतीय दल में दो ओलिंपिक पदक जीत चुकी मनु भाकर, एशियाई खेलों की पदक विजेता ईशा सिंह जैसे पदक के कई दावेदार हैं जिन्हें रेंज तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है।
बेबस हैं सब
कई एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में बतौर खिलाड़ी भाग ले चुके कोच ने कहा कि आवागमन बड़ी समस्या है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं। निशानेबाजी रेंज के आसपास कोई होटल है ही नहीं। अगर होता तो हम पहले पहुंच जाते। उन्होंने हमें बड़ी दूर होटल दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) के सामने वह यह मसला उठा चुके हैं लेकिन हाल ही में व्यक्तिगत तौर पर अधिकारियों से इस पर बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एनआरएआई ने एशियाई खेलों के आयोजकों से इस पर बात की होगी। मैंने महासंघ से बात नहीं की है लेकिन इस मसले के बारे में बता दिया है।
नई नहीं है बात
कोच ने यह भी कहा कि लंबी यात्रा निशानेबाजों के लिए नई बात नहीं है, क्योंकि रेंज अक्सर शहर से दूर ही होती है। उन्होंने कहा कि चीन में (2022 हांगझोउ एशियाई खेल) भी रेंज तक पहुंचने में एक घंटा लगता था। लेकिन जापान तो जापान है लिहाजा हमें बंदोबस्त से निराशा हुई है। यह बेहतर हो सकता था। निशानेबाजों को रेंज तक ले जाने वाली बसें भी देर से पहुंची। निशानेबाज तीन चार होटलों में रूके हैं और नाश्ते के लिए एक होटल में इकट्ठा होते हैं जहां से बस लेनी होती है। एक बस को 8.40 पर रवाना होना था जो नौ बजे के बाद गई जबकि एक अन्य बस 9.40 पर जाने वाली थी जो 10.30 पर निकली।
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