स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय कप्तान शुभमन गिल के दोहरे शतक के दम पर भारतीय टीम ने ऐतिहासिक रन चेज किया है। भारत ने पहली बार अपने वनडे क्रिकेट के इतिहास में 400+ रन चेज किया है। इससे पहले साउथ अफ्रीका ही एकमात्र टीम थी, जिन्होंने वनडे में 400 रनों का स्कोर चेज किया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 405 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था।

भारत ने इस लक्ष्य को 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। टीम इंडिया ने इस रन चेज को 43.3 ओवरों में पूरा किया। भारत के गेंदबाजों ने पहले निराश किया लेकिन फिर गिल ने दोहरा शतक और रोहित शर्मा ने शतक लगाकर टीम इंडिया को 8 विकेट से जीत दिलाई।

वेस्टइंडीज ने पहली बार बनाया 400+ स्कोर गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में बुधवार को कैरेबियाई बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी की जमकर बखियां उधेड़ी और पहली बार उसने भारत के विरुद्ध वनडे में 400 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर डाला। जॉन कैंपबेल (101), कप्तान शाई होप (104) और आमिर जांगू (114) ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़े और वेस्टइंडीज ने बुधवार को सात विकेट पर 405 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

इस दौरान भारतीय टीम का अनुभवहीन तेज गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह बेअसर नजर आया। कैरेबियाई टीम ने अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ वनडे स्कोर 389 रन को भी पीछे छोड़ दिया, जो उसने 2019 में इंग्लैंड के विरुद्ध बनाया था। जॉन कैंपबेल ने ठोका तूफानी शतक टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज को कैंपबेल ने आक्रामक शुरुआत दिलाई। क्रिस गेल के खुद को प्रशंसक बताने वाले कैंपबेल ने ‘यूनिवर्स बॉस’ की शैली में भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने केवल 65 गेंदों में शतक पूरा किया और 68 गेंदों में 101 रन की पारी खेली। उनकी पारी में नौ चौके और पांच छक्के शामिल रहे।

इसके बाद कप्तान होप और जांगू ने पारी को संभाला और बीच के तथा अंतिम ओवरों में रन गति करीब आठ रन प्रति ओवर बनाए रखी। होप ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन 27 रन पर विराट कोहली से शार्ट मिडविकेट पर कैच छूटने के बाद उन्होंने रफ्तार बढ़ा दी। उन्होंने 94 गेंदों में 104 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल थे।

आमिर जांगू ने की भारतीय गेंदबाजों की कुटाई जांगू ने होप का शानदार साथ देते हुए आक्रामकता और सूझबूझ का बेहतरीन मिश्रण पेश किया। उन्होंने महज 69 गेंदों में अपना दूसरा वनडे शतक पूरा किया। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने पहली बार एक वनडे पारी में तीन शतक लगाने का कारनामा किया।

युवा पेसरों ने बढ़ाई चिंता जसप्रीत बुमराह एशियाई खेलों की ड्यूटी पर हैं, जबकि मोहम्मद सिराज भी टीम से बाहर हैं। ऐसे में भारत 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए युवा गेंदबाजों को आजमा रहा है, लेकिन दूसरे वनडे में भी तेज गेंदबाजी आक्रमण ने ज्यादा सवाल खड़े किए। जम्मू-कश्मीर से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले तीसरे क्रिकेटर बने आकिब नबी का पदार्पण निराशाजनक रहा। उन्होंने 8.5 ओवर में 84 रन खर्च किए।

भारतीय गेंदबाजी में राहत सिर्फ स्पिनरों से मिली। कुलदीप यादव ने 65 रन देकर दो विकेट लिए और वनडे में 200 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाजों के क्लब में शामिल हो गए। रवींद्र जडेजा ने भी दो विकेट हासिल किए, लेकिन उन्होंने 75 रन खर्च किए।

रोहित शर्मा ने पूरे किए 12 हजार रन रोहित वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके थे। हालांकि, दूसरे मैच में हिटमैन ने 32 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा। इस दौरान उन्होंने वनडे में 12 हजार रन भी पूरे कर लिए। रोहित ऐसा कारनामा करने वाले मात्र तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने 282 पारियों में 12 हजार रन पूरे किए। सचिन ने 300 पारियों में 12,000 रन पूरा किया था।

रोहित शर्मा ने जड़ा शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए रोहित ने शतक जड़ा। उन्होंने 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी लेकिन 101 रन बनाकर आउट हो गए। उनका वनडे करियर का ये 35वां शतक है। रोहित ने गिल के साथ मिलकर 255 रनों की साझेदारी की। ये भारत के लिए वनडे क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली मौजूद हैं, जिन्होंने 258 रनों की साझेदारी की थी।

शुभमन गिल का दोहरा शतक गिल ने 406 रनों के चेज में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपना आक्रामक रवैया शुरुआत से ही जारी रखा। गिल ने पहले 62 गेंदों पर शतक पूरा किया। इसके बाद 117 गेंदों पर दोहरा शतक ठोक दिया। गिल द्वारा लगाई ये वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज डबल सेंचुरी है। उन्होंने ईशान किशन के 126 गेंदों पर का रिकॉर्ड तोड़ा। गिल ने 133 गेंदों पर नाबाद 223 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 26 चौके और 8 छक्के निकले।