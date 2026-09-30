स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में खेलते हुए दोहरा शतक लगाया है। ये उनका वनडे क्रिकेट में दूसरा दोहरा शतक है। इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरी शतकीय पारी खेली थी। गिल ने इसी के साथ इतिहास भी रच दिया है। वे सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 117 गेंदों पर ही दोहरा शतक ठोक दिया है।

गिल मात्र दूसरे बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दो दोहरा शतक लगाया है। उनसे पहले रोहित शर्मा ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दो या उससे अधिक डबल सेंचुरी लगाई है। उनके नाम तीन दोहरा शतक दर्ज है। अब गिल उनके ही क्लब में शामिल हो गए हैं।

शुभमन गिल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड गिल ने 117 गेंदों पर दोहरा शतक ठोका है। ये वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक है। इससे पहले भारत के ही विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 126 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया था। उन्होंने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ ये कारनामा किया था।

वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक- शुभमन गिल - 117 गेंद

ईशान किशन - 126 गेंद

ग्लेन मैक्सवेल - 128 गेंद

पथुम निसांका - 136 गेंद

क्रिस गेल - 138 गेंद रोहित शर्मा के क्लब में शामिल हुए शुभमन गिल गिल का वनडे में ये दूसरा दोहरा शतक है। इससे पहले उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए दोहरा शतक लगाया था। गिल अब रोहित के बाद दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दो दोहरे शतक लगाए हैं।