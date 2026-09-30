स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम की बुधवार को वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में तेज गेंदबाजी सबसे बड़ी समस्‍या बनकर उजागर हुई। प्रसिद्ध कृष्‍णा, गुरनूर बराड़ और डेब्‍यूटेंट आकिब नबी गुवाहाटी में पूरी तरह बेअसर साबित हुए।

भारत की पेस बेटरी ने कुल मिलाकर 23.5 ओवर में तीन विकेट झटके और 225 रन खर्च किए। गुरनूर बराड़ ने 10 ओवर में 96 रन देकर दो विकेट झटके। डेब्‍यूटेंट आकिब नबी ने 53 गेंदों में 84 रन खर्च किए और कृष्‍णा ने 5 ओवर में 45 रन लुटाकर एक विकेट लिया।

पेसरों ने बढ़ाई चिंता जसप्रीत बुमराह एशियाई खेलों की ड्यूटी पर हैं, जबकि मोहम्मद सिराज भी टीम से बाहर हैं। ऐसे में भारत 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए युवा गेंदबाजों को आजमा रहा है, लेकिन दूसरे वनडे में भी तेज गेंदबाजी आक्रमण ने ज्यादा सवाल खड़े किए।

भारतीय गेंदबाजी में राहत सिर्फ स्पिनरों से मिली। कुलदीप यादव ने 65 रन देकर दो विकेट लिए और वनडे में 200 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाजों के क्लब में शामिल हो गए। रवींद्र जडेजा ने भी दो विकेट हासिल किए, लेकिन उन्होंने 75 रन खर्च किए।

2027 की तैयारियों को झटका भारतीय टीम 2027 वनडे वर्ल्‍ड कप की तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन उसके प्रमुख तेज गेंदबाज लगातार नहीं खेल रहे हैं। इस कारण टीम की तैयारियों को झटका लगा है। वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में भी भारतीय गेंदबाज पावरप्‍ले में विकेट नहीं निकाल पाए थे। दूसरे वनडे में बेशक कृष्‍णा ने पावरप्‍ले में विकेट निकाला, लेकिन फिर काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया।