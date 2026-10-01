ईशान किशन की तूफानी पारी और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत की धमाकेदार जीत, फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ंत
ईशान किशन की नाबाद 80 रनों की पारी के बाद शानदार गेंदबाजी के चलते भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में पहुंच गई है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ईशान किशन की नाबाद 80 रनों की पारी के बाद शानदार गेंदबाजी के चलते भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने श्रीलंका को 124 रन से हराया। फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। यह महामुकाबला 3 अक्टूबर को कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 169 रन बनाए। भारत की शुरुआत खराब रही। हालांकि, वैभव सूर्यवंशी ने एक छोर संभाले रखा। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने 7-7 रन बनाए तो कप्तान श्रेयस अय्यर ने 13 गेंदों पर 13 रन की पारी खेली।
वैभव ने पारी को संभाला
शानदार बल्लेबाजी कर रहे वैभव सूर्यवंशी ने 21 गेंदों पर 38 रन बनाकर कैच आउट हुए। 5 नंबर पर उतरे ईशान किशन अंत तक डटे रहे और उन्होंने 46 गेंदों पर 80 रन कूटे। इस दौरान ईशान ने 4 चौके और 5 छक्के भी लगाए। अक्षर पटेल ने 8, तिलक वर्मा ने 2, शिवम दुबे ने 3 और वॉशिंगटन सुंदर ने 7 रनों का योगदान दिया। सहान अराचिगे और थारिन्दु रत्नायके ने 2-2 विकेट लिए।
श्रीलंका 45 रन पर सिमटी
170 रन चेज करने उतरी श्रीलंका टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में सिनेथ जयवर्धने और सोहन डी लिवेरा को आउट किया। दोनों बल्लेबाजों ने कोई रन नहीं बनाया। यह भी पहला मौका था जब भारत ने T20I में बिना कोई रन दिए शुरुआती दो विकेट लिए।
दूसरे ओवर में लसिथ क्रूसपुले रन आउट हुए। चौथे ओवर में अक्षर पटेल ने श्रीलंका को 2 झटके दिए। कप्तान सहान अराचिगे (9) ने वैभव को तो एशेन बंडारा (0) ने सुंदर को कैच थमा दिया। 15 रन पर श्रीलंका के 5 विकेट गिर चुके थे। 18 रन श्रीलंका का 5वां विकेट गिरने पर सबसे कम स्कोर है। इससे पहले 2016 में विशाखापत्तनम में इसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उनका स्कोर 21 रन था।
T20I में भारत के खिलाफ 5वां विकेट गिरने पर सबसे कम स्कोर
- 9: दक्षिण अफ्रीका, तिरुवनंतपुरम, 2022
- 18: श्रीलंका, निशिन, 2026
- 20: अफगानिस्तान, दुबई, 2022
- 21: श्रीलंका, विशाखापत्तनम, 2016
- 21: न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2023
5वें ओवर में नुवानिदु फर्नांडो (15) रन आउट हुए। पावरप्ले में श्रीलंका ने 6 विकेट खोकर 33 रन बनाए थे। पावरप्ले के बाद 7वें ओवर में सुंदर ने वानुजा साहन (1) को अभिषेक के हाथों कैच आउट कराया। 10वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने पूरी श्रीलंका टीम को ही समेट दिया। बुमराह, अभिषेक और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए।
फुल-मेंबर टीमों के लिए T20I में सबसे कम ऑल-आउट स्कोर
- 45: WI बनाम ENG, बासेटेरे, 2019
- 45: SL बनाम IND, निशिन, 2026
- 55: WI बनाम ENG, दुबई, 2021
- 56: AFG बनाम SA, तारोबा, 2024
- 57: ZIM बनाम PAK, बुलावायो, 2024
T20I में श्रीलंका की सबसे बड़ी हार (रन)
- 134: रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, 2019
- 124: रन बनाम भारत, निशिन, 2026
- 119: रन बनाम इंग्लैंड, साउथेम्प्टन, 2026
- 93: रन बनाम भारत, कटक, 2017
- 91: रन बनाम भारत, राजकोट, 2023
मेंस T20I में 100 या उससे ज्यादा रनों से सबसे ज्यादा बार जीत
- 11 - भारत
- 10 - कनाडा
- 9 - ऑस्ट्रिया
- 8 - जिम्बाब्वे, नेपाल, जापान, मलेशिया, युगांडा
- 6 - स्पेन, तंजानिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, डेनमार्क
दो फुल मेंबर टीमों के बीच खेले गए किसी भी मेंस T20I टूर्नामेंट के सेमीफाइनल या फाइनल में 124 रन की जीत का अंतर सबसे बड़ा है। इससे पहले का रिकॉर्ड अहमदाबाद में T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की 96 रन से जीत।
यह भी पढ़ें- IND vs SL Live Score: ईशान किशन की फिफ्टी से भारत ने श्रीलंका को रौंदा, पाकिस्तान से होगा फाइनल मैच
यह भी पढ़ें- Asian Games 2026 LIVE: सेलिंग में भारत को मिला पहला पदक, आर्चरी में गणेश मणि ने जीता ब्रॉन्ज मेडल