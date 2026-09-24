IND A vs AUS A: इंडिया-ए के सामने लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलियाई पारी, भारत को सुनाई दी जीत की आहट, बस करना होगा ये काम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया-ए ने पुडुचेरी में खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया-ए पर शिकंजा कस लिया है। टीम इंडिया ने जिस तरह का खेल दिखाया है अगर वही जारी रहा तो फिर उसकी जीत है। मैच के तीसरे दिन गुरुवार का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट खोकर 55 रन बना लिए हैं और वह भारत द्वारा रखे गए 363 रनों के लक्ष्य से अभी भी 308 रन पीछे है।

स्टम्प तक नाथान मैक्स्वानी 23 रन बनाकर खेल रहे हैं जबकि कप्तान पीटर हैंडसकॉम्ब को अभी खाता खोलना बाकी है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 334 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया-ए को 171 रनों पर ढेर कर दिया था। दूसरी पारी में भारतीय टीम 199 रनों पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया को उसने विशाल टारगेट दिया।

जल्दी खो दिए विकेट विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत की जरूरत थी जो तुनष कोटियान के कारण नहीं हो पाई। कोटियान ने टीम के सलामी बल्लेबाज सैम कोनसटास को पवेलियन की राह दिखाई। उनके बाद तुषार देशपांडे ने कैम्पबेल केलावे को बिना खाता खोले आउट कर दिया। भारतीय गेंदबाजों ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की जिसके कारण ऑस्ट्रेलियाई टीम 23 ओवरों में महज 55 रन ही बना सकी। कोनसटास ने 63 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 20 रन बनाए। नाथन 58 गेंदों का सामना कर चुके हैं और उनकी पारी में तीन चौके शामिल हैं। कप्तान हैंड्सकॉम्ब ने 16 गेंदें खेली हैं, लेकिन खाता नहीं खोल पाए।