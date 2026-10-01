Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

IND A vs AUS A: साई सुदर्शन फिर हुए फ्लॉप, घर में ही घिरी टीम इंडिया; ऑस्ट्रेलिया ने भारत ए को मुश्किल में डाला

By Digital Desk Edited By: Praveen Kumar Mishra
Published: Thu, 01 Oct 2026 08:48 PM (IST)

ऑस्ट्रेलिया-ए ने भारत-ए के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मुकाबले में 364 रन की मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। भारत-ए ...और पढ़ें

इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए

इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

पीटीआई, पुडुचेरी। ऑस्ट्रेलिया-ए ने गुरुवार को तीसरे दिन भारत-ए के विरुद्ध दूसरे चार दिवसीय मुकाबले में 364 रन की बढ़त हासिल कर मजबूत पकड़ बना ली। दिन का खेल खत्म होने पर भारत-ए का स्कोर एक विकेट पर 28 रन था जिससे उसे अप्रत्याशित जीत के लिए 337 रन चाहिए या ड्रॉ के लिए पूरा एक दिन बल्लेबाजी करनी होगी।

मेजबान टीम दो मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है। प्रारंभिक बल्लेबाज सैम कोंस्टास ने 40 रन, नाथन मैकस्वीनी ने 36 रन और जेसन सांघा ने नाबाद 44 रन बनाए, जिसके बाद मेहमान टीम ने खेल खत्म होने से एक घंटे पहले अपनी दूसरी पारी चार विकेट पर 173 रन पर घोषित कर दी और भारत-ए के सामने 365 रन का लक्ष्य रखा।

भारत सीरीज में आगे

भारत-ए ने पहला मैच 162 रन से जीता था। स्टंप तक आयुष पांडे 11 रन और रात्रिप्रहरी तुषार देशपांडे चार रन बनाकर मौजूद थे। ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी ने प्रारंभिक बल्लेबाज साई सुदर्शन को 12 रन पर आउट किया। सुबह भारत-ए ने पांच विकेट पर 122 रन से अपनी पहली पारी आगे बढ़ाई।

बल्लेबाज शेख रशीद (42 रन) और तनुष कोटियान (33 रन) छठे विकेट की साझेदारी को 46 रन तक पहुंचाई लेकिन इसके बाद टीम ने अपने आखिरी पांच विकेट सिर्फ 10 रन पर गंवा दिए। तेज गेंदबाज लियाम हैचर ने रशीद को आउट किया, जिसके बाद तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन और ऑफ स्पिनर कोरी रोचिचियोली ने दो-दो विकेट लेकर लंच से पहले भारत ए को 167 रन पर समेट दिया।

ऑस्ट्रेलिया ने पारी घोषित की

इसके बाद आस्ट्रेलिया-ए के लिए दूसरी पारी में कोंस्टास ने जोश फिलिप (26) के साथ पहले विकेट के लिए 53 रन और मैकस्वीनी के साथ अगले विकेट के लिए 40 रन जोड़े। ऑफ स्पिनर कोटियान ने कोंस्टास और कप्तान पीटर हैंड्सकांब को लगातार गेंदों पर आउट किया।

तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे ने मैकस्वीनी को आउट किया। सांघा और लियाम स्काट (13) ने पांचवें विकेट के लिए नाबाद 40 रन की साझेदारी की, जिसके बाद मेहमान टीम ने चार विकेट पर 173 रन के स्कोर पर पारी घोषित कर दी।

यह भी पढ़ें- 'ये मेरे लिए बहुत जरूरी है', विश्व कप 2027 में क्यों खेलना चाहते हैं रोहित शर्मा? हिटमैन ने बताई पूरी सच्चाई

यह भी पढ़ें- वॉशिंगटन सुंदर को अचानक T20I टीम से किया गया बाहर, नमन धीर को मिली जगह; BCCI ने बताई क्‍या है वजह?