IND A vs AUS A: साई सुदर्शन फिर हुए फ्लॉप, घर में ही घिरी टीम इंडिया; ऑस्ट्रेलिया ने भारत ए को मुश्किल में डाला

पीटीआई, पुडुचेरी। ऑस्ट्रेलिया-ए ने गुरुवार को तीसरे दिन भारत-ए के विरुद्ध दूसरे चार दिवसीय मुकाबले में 364 रन की बढ़त हासिल कर मजबूत पकड़ बना ली। दिन का खेल खत्म होने पर भारत-ए का स्कोर एक विकेट पर 28 रन था जिससे उसे अप्रत्याशित जीत के लिए 337 रन चाहिए या ड्रॉ के लिए पूरा एक दिन बल्लेबाजी करनी होगी।

मेजबान टीम दो मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है। प्रारंभिक बल्लेबाज सैम कोंस्टास ने 40 रन, नाथन मैकस्वीनी ने 36 रन और जेसन सांघा ने नाबाद 44 रन बनाए, जिसके बाद मेहमान टीम ने खेल खत्म होने से एक घंटे पहले अपनी दूसरी पारी चार विकेट पर 173 रन पर घोषित कर दी और भारत-ए के सामने 365 रन का लक्ष्य रखा।

भारत सीरीज में आगे भारत-ए ने पहला मैच 162 रन से जीता था। स्टंप तक आयुष पांडे 11 रन और रात्रिप्रहरी तुषार देशपांडे चार रन बनाकर मौजूद थे। ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी ने प्रारंभिक बल्लेबाज साई सुदर्शन को 12 रन पर आउट किया। सुबह भारत-ए ने पांच विकेट पर 122 रन से अपनी पहली पारी आगे बढ़ाई।

बल्लेबाज शेख रशीद (42 रन) और तनुष कोटियान (33 रन) छठे विकेट की साझेदारी को 46 रन तक पहुंचाई लेकिन इसके बाद टीम ने अपने आखिरी पांच विकेट सिर्फ 10 रन पर गंवा दिए। तेज गेंदबाज लियाम हैचर ने रशीद को आउट किया, जिसके बाद तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन और ऑफ स्पिनर कोरी रोचिचियोली ने दो-दो विकेट लेकर लंच से पहले भारत ए को 167 रन पर समेट दिया।

ऑस्ट्रेलिया ने पारी घोषित की इसके बाद आस्ट्रेलिया-ए के लिए दूसरी पारी में कोंस्टास ने जोश फिलिप (26) के साथ पहले विकेट के लिए 53 रन और मैकस्वीनी के साथ अगले विकेट के लिए 40 रन जोड़े। ऑफ स्पिनर कोटियान ने कोंस्टास और कप्तान पीटर हैंड्सकांब को लगातार गेंदों पर आउट किया।