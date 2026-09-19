स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जोस बटलर (62) की एक और तूफानी फिफ्टी की बदौलत इंग्‍लैंड ने तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही इंग्‍लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप किया।

इतना ही नहीं इंग्‍लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ पिछले 10 साल और 15 टी20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इंग्‍लैंड की जीत के बाद आईसीसी टी20 रैंकिंग में बदलाव देखने को मिला है। भारत को पछाड़कर इंग्‍लैंड टीम टॉप पर पहुंच गई है।

Back at the top of the tree 🌲 pic.twitter.com/QbnuUV2ThZ — England Cricket (@englandcricket) September 19, 2026 ENG vs SL के बीच पिछले 15 T20I मैच 2016 - इंग्लैंड 10 रन से जीता

2016 - इंग्लैंड 8 विकेट से जीता

2018 - इंग्लैंड 30 रन से जीता

2021 - इंग्लैंड 8 विकेट से जीता

2021 - इंग्लैंड 5 विकेट से जीता

2021 - इंग्लैंड 89 रन से जीता

2021 - इंग्लैंड 26 रन से जीता

2022 - इंग्लैंड 4 विकेट से जीता

2026 - इंग्लैंड 11 रन से जीता

2026 - इंग्लैंड 6 विकेट से जीता

2026 - इंग्लैंड 12 रन से जीता

2026 - इंग्लैंड 51 रन से जीता

2026 - इंग्लैंड 119 रन से जीता

2026 - इंग्लैंड 6 विकेट से जीता

2026 - इंग्लैंड 8 विकेट से जीता (आज) श्रीलंका ने बनाए 124 रन मुकाबले की बात करें तो पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंका टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई और 124 रन पर सिमट गई। सलामी बल्‍लेबाज पथुम निसंका ने सबसे ज्‍यादा 36 रन की पारी खेली। वहीं कामिंदु मेंडिस ने 35 रन बनाए। कप्‍तान चरिथ असलंका ने 16 रन बनाए। सॉनी बेकर, जोफ्रा आर्चर और विल जैक्‍स ने 2-2 विकेट चटकाए।

10वें ओवर में जीता इंग्‍लैंड 125 रन के आसान से टारगेट को इंग्‍लैंड टीम ने 10वें ओवर में ही चेज कर लिया। जोस बटलर ने एक बार फिर कमाल की बल्‍लेबाजी की। इंग्‍लैंड के सलामी बल्‍लेबाज ने 32 गेंदों पर 62 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्‍होंने 7 चौके और 2 छक्‍के लगाए।