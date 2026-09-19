ENG vs SL 3rd T20I: जोस बटलर के तूफान में उड़ी श्रीलंका, भारत को पछाड़कर ICC रैंकिंग में टॉप पर पहुंचा इंग्लैंड
जोस बटलर (62) की एक और तूफानी फिफ्टी की बदौलत इंग्लैंड ने तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया।
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जोस बटलर (62) की एक और तूफानी फिफ्टी की बदौलत इंग्लैंड ने तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया।
इतना ही नहीं इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ पिछले 10 साल और 15 टी20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इंग्लैंड की जीत के बाद आईसीसी टी20 रैंकिंग में बदलाव देखने को मिला है। भारत को पछाड़कर इंग्लैंड टीम टॉप पर पहुंच गई है।
Back at the top of the tree 🌲 pic.twitter.com/QbnuUV2ThZ— England Cricket (@englandcricket) September 19, 2026
ENG vs SL के बीच पिछले 15 T20I मैच
- 2016 - इंग्लैंड 10 रन से जीता
- 2016 - इंग्लैंड 8 विकेट से जीता
- 2018 - इंग्लैंड 30 रन से जीता
- 2021 - इंग्लैंड 8 विकेट से जीता
- 2021 - इंग्लैंड 5 विकेट से जीता
- 2021 - इंग्लैंड 89 रन से जीता
- 2021 - इंग्लैंड 26 रन से जीता
- 2022 - इंग्लैंड 4 विकेट से जीता
- 2026 - इंग्लैंड 11 रन से जीता
- 2026 - इंग्लैंड 6 विकेट से जीता
- 2026 - इंग्लैंड 12 रन से जीता
- 2026 - इंग्लैंड 51 रन से जीता
- 2026 - इंग्लैंड 119 रन से जीता
- 2026 - इंग्लैंड 6 विकेट से जीता
- 2026 - इंग्लैंड 8 विकेट से जीता (आज)
श्रीलंका ने बनाए 124 रन
मुकाबले की बात करें तो पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंका टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई और 124 रन पर सिमट गई। सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका ने सबसे ज्यादा 36 रन की पारी खेली। वहीं कामिंदु मेंडिस ने 35 रन बनाए। कप्तान चरिथ असलंका ने 16 रन बनाए। सॉनी बेकर, जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स ने 2-2 विकेट चटकाए।
10वें ओवर में जीता इंग्लैंड
125 रन के आसान से टारगेट को इंग्लैंड टीम ने 10वें ओवर में ही चेज कर लिया। जोस बटलर ने एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज ने 32 गेंदों पर 62 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए।
वहीं कप्तान हैरी ब्रूक 33 के स्कोर पर रन आउट हुए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का निकला। एन्यूरिन डोनाल्ड ने 13 रनों का योगदान दिया। सॉनी बेकर को प्लेयर ऑफ द मैच और हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ब्रूक ने सीरीज के 3 मुकाबलों में 170 रन बनाए।
3-0 SERIES WIN SECURED ✅ pic.twitter.com/9CLP4RTqsP— England Cricket (@englandcricket) September 19, 2026
सीरीज का हाल
- इंग्लैंड ने पहला मैच 119 रन से जीता।
- इंग्लैंड ने दूसरा टी20 6 विकेट से जीता।
- इंग्लैंड ने आखिरी टी20 8 विकेट से जीता।
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