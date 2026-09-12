ENG vs PAK 3rd Test: तीसरे टेस्ट में भी पस्त हुई बाबर आजम की सेना, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर सीरीज में किया क्लीन स्वीप

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। इंग्‍लैंड क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी टेस्‍ट में पाकिस्‍तान को 8 विकेट से हराकर 3-0 से सीरीज पर कब्‍जा जमाया। इंग्‍लैंड की दूसरी पारी में कप्‍तान जो रूट और जॉर्डन कॉक्स ने नाबाद अर्धशतक लगाए। इसके साथ ही जो रूट (69) ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा अर्धशतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया।

130 रन बनाने थे पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान टीम ने पहली पारी में 133 रन बनाए थे। जवाब में इंग्‍लैंड टीम ने पहली पारी में 453 रन बना दिए। दूसरी पारी में पाकिस्‍तान ने 449 रन बनाए और इंग्‍लैंड को जीत के लिए 130 रन का टारगेट दिया। इस लक्ष्‍य को इंग्‍लैंड ने चौथे दिन 2 विकेट खोकर चेज कर लिया।

3-0 SERIES SWEEP! 💪 pic.twitter.com/TTCM4ZHvWb — England Cricket (@englandcricket) September 12, 2026 सस्‍ते में सिमटी टीम मुकाबले की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान की शुरुआत खराब रही। पहली पारी में सऊद शकील ने सबसे ज्‍यादा 43 रन की पारी खेली। मोहम्मद अब्बास ने 21 और रजाउल्लाह ने 11 रन बनाए। जोश टंग ने 4 विकेट चटकाए। वहीं ओली रॉबिन्सन और जोफ्रा आर्चर ने 3-3 विकेट लिए।

5 अर्धशतक लगे पहली पारी में बैटिंग करने उतरी इंग्‍लैंड टीम की ओर से 5 बल्‍लेबाजों ने अर्धशतक लगाया। एमिलियो गे ने 60, हैरी ब्रूक ने 75, डैन लॉरेंस ने 65, जेमी स्मिथ ने 69 और ओली रॉबिन्सन ने 50 रन बनाए। रजाउल्लाह ने 4 विकेट लिए।

बाबर ने लगाया अर्धशतक दूसरी पारी में बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान की शुरुआत खराब रही। पहले ही ओवर में सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद अजान ओवैस और शान मसूद ने पारी को संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी हुई।

फिफ्टी लगाने के बाद अजान (59) कैच आउट हुए। इसके बाद उतरे कप्‍तान बाबर आजम ने शान के साथ मिलकर 89 रन जोड़े। शान शतक से चूक गए और उन्‍होंने 95 रन बनाए। वहीं बाबर ने 76 रन की पारी खेली। अंत में रजाउल्लाह (81) और मोहम्मद अब्बास (42) ने अहम पारी खेलकर पाकिस्‍तान का स्‍कोर 400 के पार पहुंचा दिया।