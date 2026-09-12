ENG vs PAK: नौवें नंबर पर उतरे रजाउल्लाह ने छुड़ाए इंग्लैंड के छक्के, पाकिस्तान को फजीहत से बचाया; नीरस मैच में फूंकी नई जान 

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड के विरुद्ध एजबेस्टन टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तानी टीम दूसरी पारी में आठ विकेट पर 319 रन बनाकर हार की ओर बढ़ रही थी। सभी को लग रहा था कि इंग्लैंड तीसरे दिन मैच जीतकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लेगा, लेकिन नौवें नंबर पर उतरे 21 वर्षीय रजाउल्लाह ने 128 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेज गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की कि वे लंबे समय तक इसे नहीं भूलेंगे।

पाकिस्तान का अंतिम विकेट गिरते ही दिन का खेल भी समाप्त कर दिया गया। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे रजाउल्लाह ने 63 गेंदों में 81 रन की पारी खेलते हुए न सिर्फ मैच को चौथे दिन में पहुंचाया, बल्कि इंग्लैंड को जबरदस्त दबाव में भी ला दिया।

जमा दिया अर्धशतक इस गेंदबाज ने अपनी अर्धशतकीय पारी में नौ छक्के जड़े और मोहम्मद अब्बास (42) के साथ नौवें विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी कर डाली। इसकी बदौलत पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 449 रन बनाकर मेजबानों पर 129 रन की बढ़त ले ली है। हालांकि, अब भी पाकिस्तान के लिए यहां से मैच बचाना मुश्किल होगा, लेकिन एजबेस्टन के मैदान पर रजाउल्लाह की यह पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी।