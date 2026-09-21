सदाकत और मोकिम की धूम

बता दें कि एंटीगा एंड बारबूडा फालकॉन्‍स के कप्‍तान मोइन अली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जमैका की शुरुआत जायडेन सील्‍स ने बिगाड़ी। उन्‍होंने कर्क मैकेंजी को खाता भी नहीं खोलने दिया और कॉर्नवाल के हाथों कैच आउट कराया। केसी कार्थी (9) को अल्‍जारी जोसेफ ने शादाब खान के हाथों कैच आउट कराया।

सदाकत-अय्यूब की मजबूत पार्टनरशिप

जमैका की पारी को माज सदाकत (114) और सैम अय्यूब (29) ने संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 80 रन जोड़े। मोकिम ने अय्यूबक को हसन नवाज के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ा। उन्‍होंने जल्‍द ही जमैका के कप्‍तान रोवमैन पॉवेल को स्प्रिंगर के हाथों कैच आउट कराकर फालकॉन्‍स की वापसी कराई।

शादाब खान ने रोमेन मॉरिस को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया। मॉरिस बिना खाता खोले पवेल‍ियन लौटे। हसन खान (1) और कीमो पॉल (1) को मोकिम ने अपना शिकार बनाया। जोसेफ ने आंद्रे रसेल (2) को बांधे रखा और शादाब खान के हाथों कैच आउट कराया। सदाकत आउट होने वाले आखिरी बल्‍लेबाज रहे। स्प्रिंगर ने जेम्‍स के हाथों कैच आउट कराकर सदाकत की पारी का अंत किया।