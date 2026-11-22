राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जीत का सिलसिला जारी रखते हुए छत्तीसगढ़ को नौ विकेट से हरा दिया। रविवार को ईडन गार्डेंस स्टेडियम में हुए इस मैच में अंगकृष रघुवंशी ने 63 गेंदों पर अविजित 84 रन बनाए, जिनमें आठ चौके व तीन छक्के शामिल रहे।

विकेटकीपर हार्दिक तमोरे ने भी 42 रन जोड़े। पहले बल्लेबाजी करते हुए छत्तीसगढ़ की टीम 18.2 ओवर में 159 रन पर सिमट गई। मुंबई ने 18.5 ओवर में एक विकेट पर 162 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। मुंबई की ओर से शिवम दुबे ने तीन विकेट लिए।