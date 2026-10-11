AFG vs BAN: रहमत शाह के ऐतिहासिक शतक पर भारी पड़े शांतो-रहीम, अबु धाबी टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश ने कसा शिकंजा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्‍तान और बांग्‍लादेश के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले जा रहे इकलौते टेस्‍ट के तीसरे दिन का खेल समाप्‍त हो गया है। स्‍टंप तक बांग्‍लादेश ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 223 रन बना चुके हैं। पहली पारी के आधार पर बांग्‍लादेश के पास 329 रन की बढ़त है। इससे पहले दूसरे दिन स्‍टंप तक अफगानिस्‍तान ने पहली पारी में 4 विकेट खोकर 211 रन बनाए थे।

तीसरे दिन रहमत शाह (105*) ने शत पूरा किया। इसके साथ ही उन्‍होंने इतिहास भी रच दिया। वह टेस्ट कैप्टेंसी डेब्यू पर शतक लगाने वाले पहले अफगानी खिलाड़ी बने। हशमातुल्लाह शाहिदी के कप्तानी से हटने के बाद जुलाई में शाह को वनडे और टेस्ट टीम की जिम्‍मेदारी दी गई थी। शाह ने 216 गेंदों पर नाबाद 105 रन बनाए। इस दौरान उन्‍होंने 10 चौकों और दो छक्के लगाए। इकराम अलीखिल ने 32 रन बनाए। अन्‍य बल्‍लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। हसन महमूद ने 5 और इबादत हुसैन ने 4 विकेट लिए।