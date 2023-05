नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। सूर्यकुमार यादव ने एक बार साबित कर दिया है कि फॉर्म इज टेंपररी, क्लास इज परमानेंट। आईपीएल से पहले भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए बल्ला खामोश हो चुका था। आईपीएल की शुरुआत के मैचों में भी वो रन बना पा रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे सीजन आगे बढ़ता गया सूर्या के बल्ले से रन बरसने लगे।

आईपीएल के 57वें मुकाबले यानी गुजरात टाइटंस के खिलाफ उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के मुंबई इंडियंस के फैंस ही नहीं हर क्रिकेट फैंस की जुबां पर एक सूर्यकुमार यादव का नाम चढ़ चुका है। तकरीबन 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए सूर्या ने 49 गेंदों पर 103 रन की शानदार नाबाद पारी खेली।

सूर्या के इस शानदार पारी को देखकर सचिन तेंदुलकर भी काफी प्रभावित हुए हैं। इस पारी में सूर्या ने कुछ शानदार शॉट जड़े, जिसे देखने के बाद सचिन ने सूर्या के शॉट सेलेक्शन को लेकर शानदार बातें कही है।

सचिन ने ट्वीट करते हुए कहा,"सूर्या आज आसमान में चमक रहे थे, लेकिन आज सूर्या की एक शॉट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है, वो है छठे ओवर में जब उन्होंने मोहम्मद शमी की गेंद पर छक्का लगाया।"

.@surya_14kumar lit up the evening sky today!

He played excellent shots through the innings but the one that stood out for me was the 6 over third man off @MdShami11.

The way he opened the face of the bat to create that angle off the blade at the same time is very very tough to…