इस फैन ने बताया कि जब उसने धोनी को देखा तो सरेंडर कर दिया लेकिन धोनी भागकर जा रहे थे, जब इस फैन ने उनका पीछा किया तो धोनी ने कहा है कि वह मजाक कर रहे हैं। फैन ने कहा, "जब मैंने उन्हें देखा, मैंने उनके सामने सरेंडर करने की कोशिश की। मैंने खुशी में अपने हाथ ऊपर उठा दिए और उनके पीछे भागा। तब माही भाई ने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूं यार।"

फैन ने कहा, " मैं तो पागल हो गया था। मैंने उनके पैर छुए। वह लीजेंड है। मेरी आंखों मे आंसू थे। उन्होंने मुझसे पूछा का हांफ क्यों रहा है। मैंने उनसे कहा कि मेरी नाक में परेशानी है। माही भाई ने कहा कि तू उसकी चिंता मत कर। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा।"

The fan who invaded the pitch to meet MS Dhoni had breathing issues.

MS when the fan tells him this - "I will take care of your surgery. Nothing will happen to you, don't worry. I won't let anything happen to you". ❤️pic.twitter.com/9uMwMktBxZ— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 29, 2024