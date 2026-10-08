Zaheer Khan Net Worth: CSK के नए हेड कोच की कुल संपत्ति जानकर रह जाएंगे हैरान, संन्यास के बाद भी ताबड़तोड़ कमाई

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। साल 2011 में टीम इंडिया को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी धारदार स्विंग गेंदबाजी से भारत को कई मुकाबले जिताने वाले जहीर, संन्यास के बाद भी क्रिकेट की दुनिया में पूरी तरह से सक्रिय हैं। आईपीएल 2027 सीजन से पहले जहीर को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का नया हेड कोच नियुक्त किया गया। इससे पहले वह लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मेंटर रहे।

करोड़ों में है नेटवर्थ क्रिकेट के मैदान को अलविदा कहने के बावजूद इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जहीर खान की नेटवर्थ करीब 209 करोड़ रुपये है। उनकी इस अकूत संपत्ति में उनके क्रिकेट करियर की कमाई के साथ-साथ ब्रांड एंडोर्समेंट, कमेंट्री और कोचिंग से मिलने वाली फीस शामिल है। इसके अलावा जहीर ने लंबे समय तक मुंबई इंडियंस के साथ जुड़कर भी अच्छी-खासी कमाई की है।

सफल बिजनेसमैन भी हैं एक बेहतरीन क्रिकेटर होने के साथ-साथ जहीर एक सफल बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उनका 'Zaheer Khan Dine Fine' नाम से एक मशहूर रेस्टोरेंट है। साथ ही उन्होंने पुणे में 'TOSS' नाम से एक स्पोर्ट्स लाउंज की भी शुरुआत की है। फिटनेस के प्रति अपने लगाव को बिजनेस में बदलते हुए वे 'प्रो स्पोर्ट फिटनेस' के को-फाउंडर भी हैं।

कारों के शौकीन हैं जहीर खान लग्जरी लाइफस्टाइल के भी काफी शौकीन हैं, जिसकी झलक उनके बेहतरीन कार कलेक्शन में देखने को मिलती है। उनके गैरेज में ऑडी ए8, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज, मर्सिडीज बेंज, निसान एक्स ट्रेल, टोयोटा फॉर्च्यूनर और होंडा एकॉर्ड जैसी लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो साल 2021 में उन्होंने मुंबई के पॉश इलाके सेनापति बापट मार्ग पर 11.5 करोड़ रुपये की कीमत का एक आलीशान डुप्लेक्स भी खरीदा था।