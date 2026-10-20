वीरेंद्र सहवाग के जन्मदिन पर युवराज सिंह ने किया तूफान मचाने वाला पोस्ट, पढ़कर छूट जाएगी हंसी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का आज जन्मदिन है। अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए मशहूर सहवाग दुनिया के महान टेस्ट ओपनरों में गिने जाते हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर युवराज सिंह ने ऐसा पोस्ट किया है जिसने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया।

सहवाग और युवराज लंबे समय तक टीम इंडिया में एक साथ खेले। दोनों टी20 वर्ल्ड कप-2007 और वनडे वर्ल्ड कप-2011 की ऐतिहासिक जीतों का हिस्सा रहे। दोनों की दोस्ती काफी गहरी है और दोनों ही अपने मस्ती भरे अंदाज के लिए जाने जाते हैं।

बातों ने मचाया तूफान सहवाग अपनी तूफानी बैटिंग के लिए तो जाने जाते थे, लेकिन साथ ही अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी उनका नाम मशहूर था। क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद वह कमेंट्री कर रहे हैं और यहां भी अपनी बातों से हर किसी को हंसाते रहते हैं। इसी को लेकर युवराज सिंह ने उनको बधाई संदेश दिया है।

युवराज ने सहवाग को बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, "पहले इनकी बैटिंग से बॉलर्स थे परेशान और अब इनकी बातें मचा देती हैं तूफान। इस नवाब का जवाब नहीं। जन्मदिन मुबारक हो वीरू। ढेर सारा प्यार भाई। उम्मीद है कि आपका आने वाला साल अच्छा रहे।"