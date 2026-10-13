IPL 2027 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 'डेब्यू' करेंगे युवराज सिंह, DC की तरफ से नए रोल में आएंगे नजर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पूर्व दिग्गज हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह आईपीएल 2027 के लिए दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ चुके हैं। वे आगामी सीजन में दिल्ली के लिए असिस्टेंट और बैटिंग कोच की भूमिका निभाएंगे। युवराज के लिए ये पहला मौका है, जब वे अपने करियर में पहली बार कोचिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

दिल्ली ने इससे पहले पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को अपना हेड कोच नियुक्त किया था। अब युवराज उनकी टीम में जुड़ेंगे। दिल्ली अब तक आईपीएल में एक बार भी ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सकी है। ऐसे में फ्रेंचाइजी को उम्मीद होगी कि इन दोनों की जोड़ी उन्हें पहला खिताब दिलाए। युवराज और गांगुली दोनों ही आक्रामक बैटिंग के लिए जाने जाते थे और अब डीसी से भी उसी तरह की आक्रमकता की उम्मीद होगी।

युवराज सिंह ने जताई खुशी युवराज के लिए ये पहला मौका है, जब वे किसी टीम की कोचिंग करते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली की टीम में नया रोल मिलने के बाद युवराज ने खुशी जताई। उन्होंने कहा, "मैं दिल्ली के साथ अपने जीवन में नई शुरुआत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं। इस फ्रेंचाइजी के साथ मेरा पुराना नाता है और मैं मालिकों को अच्छी तरह से जानता हूं। इस वजह से ये मेरे लिए खास मौका है। मैं दादा के साथ एक कोच के तौर पर काम करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

पूर्व दिग्गज ने आगे कहा, "कोचिंग मेरा पुराना जुनून है और मैं इसे बहुत ही प्रतिभाशाली टीम के साथ शुरू करने के लिए उत्साहित हूं। मुझे यकीन है कि ये मेरे लिए एक रोमांचक सफर होगा और मैं टीम की कामयाबी में अपना योगदान देने के लिए उत्सुक हूं।"