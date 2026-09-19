स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। 19 सितंबर, 2007 आज से ठीक 19 साल पहले क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रचा गया था। युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में से एक पल बनाया था। उन्होंने पहले T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के जड़े थे। भारत के नए जमाने के पावर हिटर्स के रिकॉर्ड तोड़ने से बहुत पहले ही, युवराज ने दुनिया को दिखा दिया था कि सबसे छोटे फॉर्मेट में एक बल्लेबाज कितना खतरनाक हो सकता है।

भारत डरबन के किंग्समीड में सुपर-8 के एक अहम मुकाबले में इंग्लैंड का सामना कर रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर-8 का अपना पहला मैच हारने के बाद, एमएस धोनी की युवा टीम को अपनी उम्मीदें बनाए रखने के लिए जीत की जरूरत थी।

जब युवराज क्रीज पर आए तो भारत मजबूत स्थिति में था, लेकिन जल्द ही माहौल गरमा गया। एंड्रयू फ्लिंटॉफ के साथ बहस के बाद युवराज सिंह का गुस्‍सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फ्लिंटॉफ ने युवराज का गला काटने की धमकी दी थी। ऐसे में युवराज बैट लेकर उनकी ओर बढ़े थे। इंग्लैंड के कप्तान पॉल कॉलिंगवुड ने 19वें ओवर के लिए 21 साल के स्टुअर्ट ब्रॉड को गेंद थमा दी।

युवराज ने लगाए 6 छक्‍के ब्रॉड की पहली गेंद मिड-विकेट के ऊपर से गई। दूसरी गेंद बैकवर्ड स्क्वेयर लेग के ऊपर से गई और फिर युवराज ने तीसरी गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारी। चौथी गेंद भी उसी तरह गई, जबकि पांचवीं गेंद फिर से मिड-विकेट के ऊपर से गई। आखिरी गेंद लॉन्ग-ऑन के ऊपर से मारी गई।

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On this day in 2007, @YUVSTRONG12 made #T20WorldCup history, belting six sixes in an over 💥 pic.twitter.com/Bgo9FxFBq6 — ICC (@ICC) September 19, 2021 युवराज ने सिर्फ 12 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली। उन्‍होंने 362.50 की स्‍ट्राइक रेट से 16 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली। इस दौरान युवराज ने 7 छक्‍के और 3 चौके लगाए। युवराज के अलावा गौतम गंभीर (58) और वीरेंद्र सहवाग (68) ने भी अर्धशतक लगाया। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 218 रन बनाए। जवाब में इंग्‍लैंड टीम 200 रन ही बना सकी। भारत ने 18 रन से यह मैच जीता।