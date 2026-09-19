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'मैं तुम्‍हारा गला काट दूंगा', जब फ्लिंटॉफ की धमकी पर भड़के थे युवराज सिंह, स्‍टुअर्ट ब्रॉड को खाने पड़े थे 6 छक्‍के

By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
Published: Sat, 19 Sep 2026 04:03 PM (IST)

19 सितंबर, 2007 आज से ठीक 19 साल पहले क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रचा गया था।

युवराज सिंंह

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स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। 19 सितंबर, 2007 आज से ठीक 19 साल पहले क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रचा गया था। युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में से एक पल बनाया था। उन्होंने पहले T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के जड़े थे। भारत के नए जमाने के पावर हिटर्स के रिकॉर्ड तोड़ने से बहुत पहले ही, युवराज ने दुनिया को दिखा दिया था कि सबसे छोटे फॉर्मेट में एक बल्लेबाज कितना खतरनाक हो सकता है।

भारत डरबन के किंग्समीड में सुपर-8 के एक अहम मुकाबले में इंग्लैंड का सामना कर रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर-8 का अपना पहला मैच हारने के बाद, एमएस धोनी की युवा टीम को अपनी उम्मीदें बनाए रखने के लिए जीत की जरूरत थी।

जब युवराज क्रीज पर आए तो भारत मजबूत स्थिति में था, लेकिन जल्द ही माहौल गरमा गया। एंड्रयू फ्लिंटॉफ के साथ बहस के बाद युवराज सिंह का गुस्‍सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फ्लिंटॉफ ने युवराज का गला काटने की धमकी दी थी। ऐसे में युवराज बैट लेकर उनकी ओर बढ़े थे। इंग्लैंड के कप्तान पॉल कॉलिंगवुड ने 19वें ओवर के लिए 21 साल के स्टुअर्ट ब्रॉड को गेंद थमा दी।

युवराज ने लगाए 6 छक्‍के

ब्रॉड की पहली गेंद मिड-विकेट के ऊपर से गई। दूसरी गेंद बैकवर्ड स्क्वेयर लेग के ऊपर से गई और फिर युवराज ने तीसरी गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारी। चौथी गेंद भी उसी तरह गई, जबकि पांचवीं गेंद फिर से मिड-विकेट के ऊपर से गई। आखिरी गेंद लॉन्ग-ऑन के ऊपर से मारी गई।

 

 

युवराज ने सिर्फ 12 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली। उन्‍होंने 362.50 की स्‍ट्राइक रेट से 16 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली। इस दौरान युवराज ने 7 छक्‍के और 3 चौके लगाए। युवराज के अलावा गौतम गंभीर (58) और वीरेंद्र सहवाग (68) ने भी अर्धशतक लगाया। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 218 रन बनाए। जवाब में इंग्‍लैंड टीम 200 रन ही बना सकी। भारत ने 18 रन से यह मैच जीता।

2007 में नीदरलैंड्स के खिलाफ वनडे मैच में हर्शल गिब्स के छह छक्के लगाने के कारनामे के बाद, युवराज T20 इंटरनेशनल मैच के एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। उनकी 12 गेंदों में लगाई गई फिफ्टी भी T20 क्रिकेट के शुरुआती दौर के अहम रिकॉर्ड्स में से एक बन गई।

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