PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता, युवराज-रैना ने खास अंदाज में किया विश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी, 17 सितंबर को अपना 76वां बर्थडे मना रहे हैं।
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी, 17 सितंबर को अपना 76वां बर्थडे मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया पर बधाइयों को तांता लग गया है।। नेता, अभिनेता, सेलेब्स और क्रिकेट जगत से जुड़ी हस्तियां पीएम के इस खास मौके को और स्पेशल बना रही हैं। सभी प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने पीएम मोदी को एक्स पर विश किया। अपनी पोस्ट में युवराज ने लिखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपकी लीडरशिप भारत को एक मजबूत और प्रगतिशील भविष्य की ओर ले जा रही है। आने वाला साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां और लगातार सफलता लेकर आए।
Wishing our Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji a very happy birthday.— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 17, 2026
Your leadership continues to shape India’s journey towards a stronger and more progressive future. 🇮🇳🙏
May the year ahead bring you good health, happiness and continued success.#SewaDiwas…
सुरेश रैना ने लिखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति और खुशियां प्रदान करे। देश के प्रति आपका समर्पण लाखों लोगों को प्रेरित करता रहे और भारत को प्रगति, गौरव और सम्मान की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। जय हिंद!
Wishing our Hon’ble Prime Minister @narendramodi Ji a very happy birthday! 🇮🇳🎂— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) September 17, 2026
May you be blessed with good health, strength and happiness. May your dedication to the nation continue to inspire millions and take Bharat to greater heights of progress, pride and glory. 🇮🇳🙏
Jai…
एक ऐसे युगदृष्टा और तपस्वी नेता, जिन्होंने अपने जीवन का एक-एक पल और शरीर का कण-कण माँ भारती की सेवा में समर्पित कर दिया है... आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएँ।— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 17, 2026
आपने न केवल एक 'नए भारत' की मजबूत नींव रखी है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के मन… pic.twitter.com/Nnf4vaflzh
Wishing health and happiness for our Hon’ble PM Shri Narendra Modi Ji. May you continue to lead India towards a glorious future. @narendramodi— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 17, 2026
Happy Birthday to Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji 🇮🇳— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 17, 2026
Wishing you good health, happiness and continued strength in your service to our nation.
🙏 @narendramodi
Warmest birthday wishes to our beloved Hon’ble Prime Minister! 🇮🇳❤️🎂 @narendramodi ji— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 17, 2026
For many years, your life has been devoted to public service, guided by a deep sense of duty and dedication to our nation. Your perseverance, commitment, and tireless work for the people are… pic.twitter.com/mk7mG2lvQV
Wishing a very Happy Birthday to Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji. Your tireless dedication to the nation continues to inspire us all. Praying for your long life, good health, and happiness as you guide India to new heights. 🙏🏼— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 17, 2026
Happy Birthday to Hon’ble PM Shri Narendra Modi Ji. Wishing uh good health, happiness, and many more years of dedicated public service. 🙏✨ pic.twitter.com/pvrYaGaqWy— Vaibhav Sooryavanshi (@Vaibhavsooryava) September 17, 2026
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