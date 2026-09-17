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PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता, युवराज-रैना ने खास अंदाज में किया विश

By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
Published: Thu, 17 Sep 2026 09:10 AM (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी, 17 सितंबर को अपना 76वां बर्थडे मना रहे हैं।

युवराज सिंंह और पीएम मोदी।

युवराज सिंंह और पीएम मोदी।

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स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी, 17 सितंबर को अपना 76वां बर्थडे मना रहे हैं। उनके जन्‍मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया पर बधाइयों को तांता लग गया है।। नेता, अभिनेता, सेलेब्स और क्रिकेट जगत से जुड़ी हस्तियां पीएम के इस खास मौके को और स्‍पेशल बना रही हैं। सभी प्रधानमंत्री के अच्‍छे स्‍वास्‍थ्‍य की कामना कर रहे हैं।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने पीएम मोदी को एक्‍स पर विश किया। अपनी पोस्‍ट में युवराज ने लिखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपकी लीडरशिप भारत को एक मजबूत और प्रगतिशील भविष्य की ओर ले जा रही है। आने वाला साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां और लगातार सफलता लेकर आए।

 

 सुरेश रैना ने लिखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति और खुशियां प्रदान करे। देश के प्रति आपका समर्पण लाखों लोगों को प्रेरित करता रहे और भारत को प्रगति, गौरव और सम्मान की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। जय हिंद!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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