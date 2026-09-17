'सेवा संकल्प अभियान' का आगाज, PM Modi के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर UP में महीने भर चलेंगे कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ में ‘विकसित भारत-2047’ को सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

अभियान के प्रभारी उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय शासन से जनपद स्तर तक त्रिस्तरीय समन्वय बनाएंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्षों और राज्य सरकार के दस वर्षों के विकास कार्यों से आए बदलावों को प्रस्तुत करने पर जोर रहेगा। लगभग 1.25 लाख जनप्रतिनिधि वंदे मातरम गायेंगे।

केंद्र एवं राज्य की योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों का त्रिस्तरीय डेटा बैंक तैयार होगा। कुल 4.19 करोड़ परिवारों और 15.74 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य है। 17 सितंबर को ‘सेवा दिवस-आशीर्वाद का दीया’ से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। शाम सात बजे घरों और प्रतिष्ठानों पर दीप प्रज्वलन कर सेवा एवं विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने का आह्वान किया जाएगा।

‘मेरे सपनों का भारत: चित्र सेवा’ के तहत 17 सितंबर से सात अक्टूबर तक विद्यालयों में कक्षा पांच से आठ के लिए चित्रकला तथा कक्षा 9 से 12 के लिए चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। सात अक्टूबर को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी होगी। ‘नमो सेवा-अनकही कहानियां’ के तहत प्रत्येक जनपद में 18 से 20 कलाकारों की सांस्कृतिक टोलियां गठित होंगी।

प्रत्येक विधानसभा में सात कार्यक्रम होंगे। ‘सेवा की कहानी’ डिजिटल एवं रील अभियान में 25 लाख लाभार्थियों के जीवन में आए बदलाव पर 60 सेकंड की रील्स तैयार होंगी। 25 सितंबर से सात अक्टूबर तक ‘आंगन मिलन सेवा’ में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर तीन दिवसीय उत्सव एवं संवाद होगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा दीदियों और उत्कृष्ट लाभार्थी माताओं का सम्मान किया जाएगा। सात अक्टूबर को ‘सेवा ज्योति कलश यात्रा-विकसित भारत का संकल्प’ आयोजित होगी। प्रमुख चौराहों पर सेवा कलश स्थापित किए जाएंगे। ‘वडनगर से वाराणसी यात्रा’ में 17 सितंबर से सात अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश की दस नदियों का जल लेकर दस टोलियां काशी से वडनगर, गुजरात जाएंगी। ‘सेवा मेरा योगदान’ में नागरिक 25 सेवा गतिविधियों में से किसी एक से जुड़ेंगे। ‘सेवा सेतु अभियान’ के तहत विकासखंड एवं नगरीय निकाय स्तर पर पांच से सात दिवसीय बहुउद्देशीय शिविर होंगे।