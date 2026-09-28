WPL 2027 की रिटेंशन लिस्ट का हुआ एलान, जानिए किसकी हुई छुट्टी और किस पर फ्रेंचाइजी ने जताया भरोसा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्‍ली। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की मौजूदा विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ग्रेस हैरिस को रिलीज कर दिया है। सोमवार को खत्म हुई बीसीसीआई की प्लेयर रिटेंशन डेडलाइन के बाद पांच टीमों ने कुल 63 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, जिसमें 23 विदेशी शामिल हैं।

बीते सीजन आरसीबी की खिताबी जीत वाले सफर का हिस्सा नहीं रहीं ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलीस पेरी ने 14 जनवरी से होने वाले इस बार के संस्करण में उपस्थित रहने की बात कही है। आरसीबी ने हैरिस के साथ डी हेमलता, गौतमी नाइक और लिंसी स्मिथ के रूप में कुल चार खिलाड़ियों को रिलीज किया है।

ऑक्शन में कुल 27 खिलाड़ियों की जगह खाली बीसीसीआई के मुताबिक इस बार के ऑक्शन में कुल 27 खिलाड़ियों की जगह खाली है, जिसमें सात विदेशी स्थान भी शामिल हैं। यूपी वारियर्स इन ऑक्शन में 3.65 करोड़ के सबसे बड़े पर्स के साथ जाएंगे। इन्होंने सबसे ज्यादा नौ खिलाड़ी रिलीज किए, जिनमें किरन नवगिरे और डींड्रा डॉटिन जैसे बड़े नाम शामिल हैं।