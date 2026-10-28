WPL 2027 Auction: इन पांच खिलाड़ियों पर लगी सबसे बड़ी बोली, UP ने लुटाए करोड़ों तो; RCB-DC ने भी खोला खजाना

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 के ऑक्शन में पांचों टीमों ने जमकर पैसा बहाया। इस दौरान यूपी वॉरियर्ज ने ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर सोफी मोलिन्युक्स पर सबसे बड़ी बोली लगाई। यूपी ने उन पर 1.1 करोड़ रुपये खर्च कर टीम में शामिल किया।

दिल्ली कैपिटल्स ने भारतीय खिलाड़ी पर पैसा बहाया। उन्होंने किरन नवगिरे पर 75 लाख रूपये खर्च कर टीम का हिस्सा बनाया। किरन ऑक्शन में सबसे महंगी भारतीय प्लेयर रहीं। सोफी समेत इन पांच प्लेयर्स पर लगी सबसे बड़ी बोली सोफी मोलिन्युक्स: ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर सोफी मोलिन्युक्स को यूपी ने अपने साथ जोड़ा है। उनकी बेस प्राइस 50 लाख थी और यूपी ने उन्हें 1.10 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। उनके लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी में जंग हुई लेकिन अंत में यूपी ने बाजी मारी।