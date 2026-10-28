WPL Auction 2027: RCB को खिताब दिलाने वाली अब यूपी के लिए लगाएगी जान, एक करोड़ से ज्यादा की कीमत में बनी नई वॉरियर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। स्मृति मंधाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने साल-2024 में विमंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) का खिताब अपने नाम किया था। इस टीम की सदस्य रहीं सोफी मोलीनेयुक्स आने वाले सीजन में नई टीम में खेलती हुई नजर आएंगी। पिछले साल वह चोट के कारण नहीं खेल सकी थीं, लेकिन डब्ल्यूपीएल-2027 की नीलामी में बुधवार को उन पर करोड़ों की बोली लगी है।

इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को यूपी वॉरियर्स की टीम ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा है और वह इस सीजन अभी तक की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं। यूपी की टीम को अपने पहले खिताब की दरकार है और सोफी के आने से टीम को मजबूती मिलेगी जिससे वह खिताबी सूखे को खत्म करना चाहेगी।

आरसीबी ने की कोशिश बेस प्राइस 50 लाख के साथ नीलामी में उतरीं सोफी के लिए उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी आरसीबी ने लड़ाई लड़ी, लेकिन यूपी ने अंत में बाजी मार ली। आरसीबी ने उनकी कीमत को सिर्फ 40 सेकंड में 95 लाख तक पहुंचा दिया। यूपी सोफी के लिए उत्सुक थी और उसी ने एक करोड़ की बोली लगाई। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर के लिए बोली यहां खत्म नहीं हुई। आरसीबी ने 1.5 करोड़ की बोली लगाई, लेकिन यूपी ने एक बार फिर पैडल उठा अपना दांव चला जो आखिरी साबित हुआ।