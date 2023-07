नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। World Cup 2023, Ind vs PAK। वनडे विश्व कप 2023 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर से किया जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला 19 सिंतबर को होगा। भारत और पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट में कुल 3 बार एक दूसरे का आमना-सामना करती हुई नजर आ सकती है।

फैंस को 15 अक्टूबर का इंतजार है जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाक के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जिसके लिए अहमदाबाद में होटल की बुकिंग भी लोगों को मिल नहीं पा रही है और हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग मैच देखने के लिए अस्पताल के बेड बुक करवा रहे हैं, लेकिन हाल ही में भारत-पाक के मैच को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच की तारीख में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

बता दें कि भारत बनाम पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच विश्व कप 2023 में 15 अक्टूबर को भिड़त देखने को मिलने वाली थी, लेकिन इस मैच की डेट को बदला जा सकता है।15 की जगह 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में ये मैच हो सकता है। गरबा के कारण कार्यक्रम में बदलाव पर चर्चा चरम पर है। बता दें कि रविवार यानी 15 अक्टूबर से पुलिस सुरक्षा देने से कतरा रही है।

ICC Men's Cricket World Cup | India versus Pakistan match likely to be rescheduled on October 14. It is originally scheduled for October 15. Security agencies advise BCCI for this, as the date for the start of Navratri clashes with the match day: Sources