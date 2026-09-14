स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने श्रीलंका को फाइनल में हराया। इसके बाद एक बार फिर से ड्रामा देखने को मिला। मोहसिन नकवी, जिनके हाथों ने भारतीय पुरुष टीम ने 2025 एशिया कप के फाइनल में ट्रॉफी नहीं ली थी। अब महिला टीम ने भी लगभग वैसा ही किया है।

भारतीय महिला टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है। नकवी एसीसी के अध्यक्ष होने के नाते फाइनल में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे और उन्होंने श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू को रनर्स-अप का चेक दिया लेकिन भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है।

भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी ले ट्रॉफी लेने से किया इनकार नकवी चीफ गेस्ट के तौर पर एशिया कप 2026 के फाइनल में पहुंचे थे। वे पोडियम पर भी दिखे और श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू को रनर्स-अप का चेक दिया। हालांकि, जब ट्रॉफी देने की बारी आई, तो टीम इंडिया काफी समय तक उसे लेने के लिए बाहर नहीं आई। यही नहीं इससे पहले बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया भी भारतीय महिला टीम के साथ दिखाई दिए। नकवी पोडियम पर रुके रहे लेकिन भारतीय टीम ट्रॉफी के लेने के लिए नहीं आई।

इससे पहले 2025 एशिया कप में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। उस वक्त नकवी ट्रॉफी लेकर अपने साथ चले गए थे और अब तक भारत को वो ट्रॉफी नहीं मिली है। अब महिला टीम ने भी उनके हाथों से ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार कर दिया है।