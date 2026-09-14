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पाकिस्‍तान की फिर हुई फजीहत, एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से नहीं ली ट्रॉफी

By Praveen Kumar Mishra Edited By: Praveen Kumar Mishra
Published: Mon, 14 Sep 2026 12:41 AM (IST)Updated: Mon, 14 Sep 2026 08:30 AM (IST)

महिला एशिया कप 2026 का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है।

HighLights

  1. भारतीय महिला टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों से नहीं ली ट्रॉफी

  2. भारत ने महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया

  3. भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने श्रीलंका को फाइनल में हराया। इसके बाद एक बार फिर से ड्रामा देखने को मिला। मोहसिन नकवी, जिनके हाथों ने भारतीय पुरुष टीम ने 2025 एशिया कप के फाइनल में ट्रॉफी नहीं ली थी। अब महिला टीम ने भी लगभग वैसा ही किया है।

भारतीय महिला टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है। नकवी एसीसी के अध्यक्ष होने के नाते फाइनल में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे और उन्होंने श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू को रनर्स-अप का चेक दिया लेकिन भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है।

भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी ले ट्रॉफी लेने से किया इनकार

नकवी चीफ गेस्ट के तौर पर एशिया कप 2026 के फाइनल में पहुंचे थे। वे पोडियम पर भी दिखे और श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू को रनर्स-अप का चेक दिया। हालांकि, जब ट्रॉफी देने की बारी आई, तो टीम इंडिया काफी समय तक उसे लेने के लिए बाहर नहीं आई। यही नहीं इससे पहले बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया भी भारतीय महिला टीम के साथ दिखाई दिए। नकवी पोडियम पर रुके रहे लेकिन भारतीय टीम ट्रॉफी के लेने के लिए नहीं आई।

इससे पहले 2025 एशिया कप में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। उस वक्त नकवी ट्रॉफी लेकर अपने साथ चले गए थे और अब तक भारत को वो ट्रॉफी नहीं मिली है। अब महिला टीम ने भी उनके हाथों से ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार कर दिया है।

भारत ने जीता फाइनल मुकाबला

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए शेफाली वर्मा (69) और स्मृति मंधाना (59) के अर्धशतकों के दम पर 183 रन बनाए थे। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 111 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 72 रनों से मैच को अपने नाम किया और ट्रॉफी पर आठवीं बार कब्जा जमाया। गेंदबाजी में भारत के लिए दीप्ति शर्मा सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 4 विकेट हासिल किए। श्री चरणी को भी तीन सफलता मिली।

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