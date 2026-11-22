स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड अभी इस हार से उबर ही रहा था कि उसे एक बड़ा झटका लग गया है। स्टार ऑलराउंडर विल जैक्स चोट की वजह से टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जल्द ही उनके रिप्लेसमेंट का एलान कर सकती है।

जैक्स को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में गेंदबाजी करते वक्त हाथ में चोट लगी थी। जैक्स की गेंदबाजी पर बेन ड्वारशुईस ने तेज शॉट खेला था, जिसे कैच करने के प्रयास में गेंदबाज के हाथ में बॉल लग गई।

उस समय तस्वीर देखकर लगा था कि जैक्स को हाथ में गंभीर चोट लगी है। इसके बाद फिजियो मैदान पर आए थे। जैक्स को देखकर लग रहा था कि वो काफी दर्द में है। उन्हें चोट की वजह से मैदान के बाहर जाना पड़ा था।