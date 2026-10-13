कौन हैं कुमार कुशाग्र? ऋषभ पंत की जगह न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में हुए शामिल; रातो-रात बने थे करोड़पति

स्पोर्ट्स डेस्क नई दिल्ली। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोटिल होने की वजह से न्यूजीलैंड ए के खिलाफ होने वाले तीन मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज के शुरूआती दो मैचों से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह इंडिया ए की टीम में 21 साल के युवा धाकड़ बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया गया है।

कुशाग्र का महेंद्र सिंह धोनी से खास नाता है। धोनी की घरेलू टीम झारखंड रही है और कुशाग्र भी उसी स्टेट के लिए खेलते हैं। 21 साल के इस युवा ने पिछले कुछ समय में डोमेस्टिक और इंडिया ए के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से उन्हें अनुभवी पंत की जगह टीम में शामिल किया गया है।

झारखंड को जिताया था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने साल 2025 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता था। टीम के खिताबी जीत में कुशाग्र की बहुत ही अहम भूमिका थी। कुशाग्र ने टूर्नामेंट में 10 मैचों में 162 के स्ट्राइक रेट से 422 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से चार अर्धशतक निकले थे।

कुशाग्र ने फाइनल मुकाबले में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों में 81 रनों की यादगादर पारी खेली थी। इसके बाद कुशाग्र का प्रदर्शन घरेलू मैचों में बेहतर ही होता गया है। 12 साल की उम्र में ही हुआ था टीम में सेलेक्शन कुशाग्र की दिलचस्पी शुरुआत से ही क्रिकेट में थी। छोटी सी ही उम्र में उन्होंने झारखंड के लिए खेलना शुरू कर दिया था। उन्हें सिर्फ 12 साल की उम्र में झारखंड की अंडर-16 टीम में जगह मिल गई थी।

इसके बाद से कुशाग्र ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो झारखंड टीम का अहम हिस्सा हैं। कुशाग्र के परिवार की बात करें तो, उनके पिता जमेशदपुर में जीएसटी कमिश्नर हैं। वहीं, उनकी मां हाउसमेकर हैं। कुशाग्र की दो छोटी बहने हैं।

IPL में करोड़ों में बिके थे कुशाग्र कुशाग्र आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं। 19 साल की उम्र में ही कुशाग्र रातो-रात करोड़पति बन गए थे। साल 2024 में मेगा ऑक्शन के दौरान इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए दिल्ली और गुजरात टाइटंस के बीच जबरदस्त टक्कर हुई।

कुशाग्र की बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख रुपये थी। मगर इसके बाद दिल्ली और गुजरात ने इस युवा की रकम करोड़ों में पहुंचा दी। दिल्ली ने आखिरी में सात करोड़ 20 लाख रुपये में टीम में शामिल किया। हालांकि अगले सीजन में दिल्ली ने कुशाग्र को रिलीज कर दिया।