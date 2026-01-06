स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। हैदराबाद के ओपनर अमन राव ने मंगलवार को विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक जड़कर अपने नाम का डंका बजाया। 21 साल के राव ने राजकोट के निरंजन शाह स्‍टेडियम में बंगाल के खिलाफ तूफानी पारी खेलते हुए 154 गेंदों में नाबाद 200 रन बनाए। अमेरिका में जन्‍में अमन राव ने पारी की आखिरी गेंद पर छक्‍का जड़कर अपना दोहरा शतक पूरा किया।

अमन राव ने अपनी पारी के दौरान 12 चौके और 13 छक्‍के जमाए। उनकी पारी के दम पर हैदराबाद ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 352 रन बनाए। राव ने बंगाल के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां बिखेरी, जिसमें अंतरराष्‍ट्रीय नाम मोहम्‍मद शमी, मुकेश कुमार और अकाशदीप शामिल हैं।

राव का सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर अमन राव ने नाबाद 200 रन बनाए, जो लिस्‍ट-ए क्रिकेट में किसी हैदराबादी क्रिकेटर का सर्वश्रेष्‍ठ व्‍यक्तिगत स्‍कोर है। वहीं, विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में राव ने 9वां दोहरा शतक जमाया। मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी सीजन में राव ने दूसरा दोहरा शतक जमाया। इससे पहले ओडिशा के स्‍वास्तिक समल ने सौराष्‍ट्र के खिलाफ यह कमाल किया था।

विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक जमाने वाले बल्‍लेबाज तमिलनाडु के नारायण जगदीशन - 277 बनाम अरुणाचल प्रदेश (2022)

मुंबई के पृथ्‍वी शॉ - 227* बनाम पुडुचेरी (2021)

महाराष्‍ट्र के रुतुराज गायकवाड़ - 220* बनाम उत्‍तर प्रदेश (2022)

केरल के संजू सैमसन - 212* बनाम गोवा (2019)

ओडिशा के स्‍वास्तिक समल - 212 बनाम सौराष्‍ट्र (2025)

मुंबई के यशस्‍वी जायसवाल - 203 बनाम झारखंड (2019)

उत्‍तराखंड के कर्ण कौशल - 202 बनाम सिक्किम (2018)

सौराष्‍ट्र के समर्थ व्‍यास - 200 बनाम मणिपुर (2022)

हैदराबाद के अमन राव - 200* बनाम बंगाल (2026)

अमन राव के सामने बेबस गेंदबाज अमन राव ने बंगाल के अनुभवी तेज गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाईं। उन्‍होंने शमी, मुकेश कुमार और अकाशदीप के खिलाफ तगड़ा प्रहार करते हुए 120 रन बटोरे। इसमें 8 छक्‍के शामिल रहे। राव ने 65 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। 108 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

यहां से अमन राव ने रन गत‍ि को बढ़ाया और केवल 46 गेंदों में दूसरा शतक पूरा कर लिया। राव दोहरा शतक चूक सकते थे, लेकिन आखिरी गेंद पर लांग ऑन के ऊपर से छक्‍का जमाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया।

कौन हैं अमन राव अमन राव दाएं हाथ के ओपनर हैं, जो अपनी निडर सोच और तगड़े स्‍ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं। विसकंसिन में जन्‍में राव का विकास हैदराबाद क्रिकेट में हुआ। उनका रिकॉर्ड सफेद गेंद क्रिकेट में शानदार है। अंडर-23 राज्‍य ट्रॉफी में राव ने छह मैचों में एक शतक और तीन अर्धशतक की मदद से 381 रन बनाए। तब उनकी औसत 63.50 और स्‍ट्राइक रेट 102.97 की रही।