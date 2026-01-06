Language
    Devdutt Padikkal का प्रचंड फॉर्म जारी, विजय हजारे ट्रॉफी में बना डाला खास रिकॉर्ड

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:53 PM (IST)

    देवदत्‍त पडिक्‍कल

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देवदत्‍त पडिक्‍कल का विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म जारी है। कर्नाटक के ओपनर पडिक्‍कल ने मंगलवार को राजस्‍थान के खिलाफ 91 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने 82 गेंदों में 91 रन बनाए। उन्‍होंने अपनी पारी के दौरान 12 चौके और दो छक्‍के जड़े।

    देवदत्‍त पडिक्‍कल ने इस दौरान मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में 600 रन का आंकड़ा पार किया। वो पहले ऐसे बल्‍लेबाज बन गए हैं, जिन्‍होंने विजय हजारे ट्रॉफी के तीन सीजन में 600 या ज्‍यादा रन बनाए। पडिक्‍कल ने भारत की प्रमुख वनडे प्रतियोगिता में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करके अपनी उपयोगिता दर्शाई।

    पडिक्‍कल का जोरदार प्रदर्शन

    देवदत्‍त पडिक्‍कल ने शुरू से ही विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। उन्‍होंने 2919-20 सीजन में 11 मैचों में 609 रन बनाकर अपनी बादशाहत साबित की। पडिक्‍कल उस सीजन में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बने।

    फिर 2020-21 सीजन में पडिक्‍कल ने घातक रूप दिखाया और केवल सात पारियों में 147.40 की औसत से 737 रन बनाए। इसमें चार शतक शामिल हैं। इस सीजन में पडिक्‍कल ने साबित किया कि उनमें किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर हावी होने की विशेषज्ञता है।

    पडिक्‍कल के बल्‍ले ने उगली आग

    विजय हजारे ट्रॉफी का 2025-26 सीजन भी देवदत्‍त पडिक्‍कल के लिए शानदार साबित हुआ। वह मौजूदा टूर्नामेंट में 600 रन का आंकड़ा पार करके एक बार फिर सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बन चुके हैं। देवदत्‍त पडिक्‍कल की निरंतरता उनके स्‍कोर में झलकती है। उन्‍होंने एकमात्र सीजन में लगातार सात बार 50 से ज्‍यादा का स्‍कोर पार किया।

    कर्नाटक का विशाल स्‍कोर

    बता दें कि कर्नाटक और राजस्‍थान के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का एलीट मुकाबला अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज ग्राउंड पर खेला जा रहा है। राजस्‍थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कर्नाटक को ओपनर्स मयंक अग्रवाल (100) और देवदत्‍त पडिक्‍कल (91) ने 184 रन की साझेदारी करके शानदार शुरुआत दिलाई। कर्नाटक ने निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट खोकर 324 रन बनाए।

