VHT: Arjun Tendulkar का प्रमोशन बना ‘जी का जंजाल’...लगातार तीसरे मैच में हुए फ्लॉप

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Arjun Tendulkar Flop Show in VHT: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में गोवा टीम के स्टार ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर एक बार फिर बल्ले से फ्लॉप रहे। महान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार तीसरी बार टीम की ओर से ओपनिंग करने का मौका मिला था, लेकिन वह इस मौके को भुनाने में नाकाम रहे।

पंजाब बनाम गोवा के बीच खेले जा रहे मैच में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए गोवा की टीम की ओर से अर्जुन और कश्यप ने पारी का आगाज किया, लेकिन दोनों ही ओपनर्स सस्ते में पवेलियन लौटे।

VHT: Arjun Tendulkar फिर हुए फ्लॉप दरअसल, पंजाब (Goa vs Punjab Vijay Hazare Trophy 2025-26) की टीम के खिलाफ गोवा टीम की ओर से ओपनिंग करने आए अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar Flop Show) 8 गेंदों का सामना करते हुए महज 1 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें सुखदीप बाजवा ने प्रभसिमरन के हाथों कैच आउट कराया।

अर्जुन इस तरह लगातार तीसरे मैच में मिल रहे प्रमोशन (ओपनिंग) का फायदा नहीं उठा सके। इससे पहले टूर्नामेंट में, अर्जुन ने पहली पारी मुंबई के खिलाफ मैच में टीम की ओर से ओपनिंग की थी। उस मैच में अर्जुन ने 24 रन बनाए थे। इसके बाद उत्तराखंड और सिक्किम के खिलाफ वह 8 और 19 रन क्रमश: बनाकर आउट हुए।

अर्जुन तेंदुलकर के पिछले 4 मैचों का हाल 1. गोवा बनाम उत्तराखंड- 8 रन (गेंदबाजी-0/54) 2. गोवा बनाम मुंबई- 24 रन (गेंदबाजी-0/78) 3.गोवा बनाम सिक्किम- 19 रन (गेंदबाजी-0/49) 4.गोवा बनाम हिमाचल-1* रन (गेंदबाजी-0/58) Goa vs Punjab VHT: सुयष प्रभुदेसाई ने जड़ा अर्धशतक गोवा की टीम की ओर से केवल सुयष प्रभुदेसाई ने 43 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 66 रन की पारी खेली। उनके अलावा कोई भी बैटर कुछ खास रन अभी तक नहीं बना सका है। 19 ओवर के खेल तक गोवा की टीम का स्कोर 5 विकेट खोकर 133 रन हो गया है।

Arjun Tendulkar का क्रिकेट करियर अगर बात करें अर्जुन तेंदुलकर के क्रिकेट करियर की तो उन्होंने फर्स्ट क्लास में 22 मैचों में 620 रन बनाए है और गेंदबाजी करते हुए 48 विकेट लिए है। लिस्ट-ए में उनके नाम 154 रन और 25 विकेट दर्ज हैं। टी20 में उन्होंने 29 मैच खेलते हुए 189 रन बनाए है, जबकि गेंदबाजी में 35 विकेट लिए हैं।