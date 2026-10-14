स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वेस्‍टइंडीज ने बांग्‍लादेश के खिलाफ 2 अक्‍टूबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज के लिए 15 सदस्‍यीय स्‍क्‍वाड की घोषणा की। केविन विकहम को पहली बार टीम में शामिल किया गया जबकि वेस्‍टइंडीज के सीमित ओवर कप्‍तान शे होप को आराम दिया गया है।

बता दें कि 23 साल के विकहम ने अब तक 25 फर्स्‍ट क्‍लास मैचों में 1472 रन बनाए। फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट में उनकी बल्‍लेबाजी औसत 40.88 है। इस दौरान उन्‍होंने बारबाडोस के लिए छह शतक और चार अर्धशतक जमाए। सीडब्‍ल्‍यूआई ने दी डिटेल जानकारी क्रिकेट वेस्‍टइंडीज की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक विकहम को 2026 वेस्‍टइंडीज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के कारण पहली बार सीनियर टीम में जगह मिली है। विकहम ने उस चैंपियनशिप में लगातार तीन शतक जमाए थे।

शे होप को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। तेज गेंदबाज अल्‍जारी जोसेफ ने नियमित मेडिकल जांच और विशेषज्ञों से सलाह के कारण सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। ऑलराउंडर कीमो पॉल को जोसेफ के रिप्‍लेसमेंट के रूप में शामिल किया गया है।