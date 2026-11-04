IND vs NZ: विराट कोहली ने स्लिप में पकड़ा जादुई कैच, फिर खास अंदाज में मनाया जश्न; Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर दिखाया है कि क्यों उनकी गिनती सबसे फिट खिलाड़ियों में होती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में हो रहे पहले वनडे में कोहली ने स्लिप में गजब का कैच पकड़कर सभी को हैरान कर दिया।

37 साल के कोहली ने स्लिप में फील्डिंग करते हुए नाथन स्मिथ का जादुई कैच पकड़ा। कोहली ने कैच पकड़ने के बाद एक अनोखे अंदाज में विकेट को सेलीब्रेट भी किया। कोहली का जबरदस्त कैच कोहली ने 29वें ओवर में अंशुल कंबोज की गेंद पर स्मिथ का कैच पकड़ा। तीसरे स्लिप में खड़े कोहली के लिए कैच आसान नहीं था। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि स्लिप में गेंद बहुत तेजी से आती है। वहीं कोहली का कैच जमीन से बेहद नजदीक था।

कंबोज की गेंद पर स्मिथ ने ड्राइव लगाने की कोशिश की। इस दौरान उनके बल्ले का किनारा सीधे कोहली की तरफ गया। गेंद आखिरी में जमीन को छुनी ही वाली थी। मगर चौकन्ने कोहली ने गेंद को जमीन पर गिरने से पहले ही लपक लिया। और इसके बाद वो भागते हुए नजर आए।

कोहली के कैच को थर्ड अंपायर ने चेक किया और इसे क्लीन कैच बताया, जिसके बाद कोहली ने एक और अनोखा सेलीब्रेशन किया, जो काफी वायरल हो रहा है। Another angle virat kohli Grate catch #NZvIND https://t.co/icpMyx6OUn — cricket Live (@Msdhoni1546796) November 4, 2026 कोहली का धनुष वाला सेलीब्रेशन कोहली ने कैच के बाद एक अनोखा सेलीब्रेशन किया। उन्होंने दिखाया कि वो धनुष निकालकर निशाना लगा रहे हैं। कोहली का ये सेलीब्रेशन लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

कोहली के इस कैच से यह साबित हो गया है कि उनकी उम्र भले ही बढ़ रही हो। मगर उनके फील्डिंग का स्तर कम नहीं हो रहा, बल्कि उम्र के साथ ऊपर ही जा रहा है। 🔴 VIRAT KOHLI IS BACK WITH HIS ICONIC DHANUSH CELEBRATION! 🥹🏹 - Finally, our day is made! The GOAT has brought back his iconic celebration for us! 😭❤️ https://t.co/sayD7M3Ahh — Sam (@cricsam02) November 4, 2026 भारत को मिला 186 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड की पारी सिर्फ 185 रन पर सिमट गई है। भारतयी गेंदबाजों ने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड पर दबाव बनाकर रखा था। अर्शदीप सिंह ने भारत की ओर से सबसे ज्यादा चार विकेट लिए। वहीं गुरनूर बराड़ को तीन और अंशुल कंबोज को दो सफलता मिली, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड सिर्फ 40.2 ओवर में ही ढेर हो गया।