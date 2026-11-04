IND vs NZ: फिटनेस पर सवाल उठाने वालों को रोहित शर्मा का तमाचा, हवा में उड़ते हुए किया जबरदस्त रनआउट; Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के फिटनेस को लेकर हमेशा से सवाल उठाया जाता रहा है। हालांकि, रोहित ने हमेशा ही शब्दों से नहीं, बल्कि अपने एक्शन से ही जवाब दिया है। अब एक बार फिर उन्होंने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बेहतरीन रनआउट कर आलोचकों के मुंह पर तमाचा मारा है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला मैच ऑकलैंड में हो रहा है। इस दौरान न्यूजीलैंड की पारी के 22वें ओवर में रोहित ने हवा में उड़ते हुए एक शानदार रनआउट किया। रोहित शर्मा का कमाल रोहित ने फील्डिंग के दौरान ये कमाल 22वें ओवर में किया, जब ग्लेन फिलिप्स ने अक्षर पटेल की बॉलिंग पर गेंद को लेग साइड पर धकेला। इस दौरान दोनों रन लेने को हिचकिचा रहे थे। मगर मिचेल बाद में भाग गए।

इस बीच लेग साइड पर सर्कल के अंदर खड़े रोहित ने गजब की फुर्ती दिखाई। रोहित ने भागते हुए गेंद को जमीन से उठाया और हवा में उड़ते हुए गेंद को थ्रो किया, जिसे विकेटकीपर केएल राहुल ने आसानी से पकड़ा और बेल्स गिरा दिए। मिचेल क्रीज में पहुंचने से चूक गए और रनआउट हो गए।

मिचेल ने एक छोर संभाल रखा था। मगर रोहित के शानदार रनआउट ने न्यूजीलैंड को मुश्किल में डाल दिया। न्यूजीलैंड लगातार विकेट गंवाने लगा। अब वो ऑलआउट होने के बेहद करीब पहुंच गया है। FLYING RUNOUT BY ROHIT SHARMA🥵😯😯 Fitnesss Level of 39 yrs old Veteran 💪 #NZvsIND #ODI #RohitSharma https://t.co/OwsqqATXXG — 𝙉𝙖𝙥𝙤𝙡𝙚𝙤𝙣 🇮🇳 (@goatnapoleon) November 4, 2026 ऑलआउट के करीब न्यूजीलैंड रोहित के जबरदस्त फील्डिंग के बाद न्यूजीलैंड ने लगातार विकेट गंवा दिए हैं। खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 33 ओवर के बाद 136/8 है।