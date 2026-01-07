IND vs NZ: वनडे सीरीज के लिए वडोदरा पहुंचे विराट कोहली बड़ी मुसीबत में फंसे, सामने आया पूरा Video

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेट टीम नए साल का आगाज न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से करने जा रही है। तीन मैचों इस सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होगी। सीरीज का पहला वनडे मैच वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए विराट कोहली वडोदरा पहुंच चुके हैं। हालांकि, वडोदरा पहुंचते ही विराट कोहली एक बड़ी मुसीबत में फंस गए।

फैंस ने लुटाया प्‍यार जैसी ही कोहली वडोदरा एयरपोर्ट से बाहर निकले फैंस ने उन्‍हें चारों ओर से घेर लिया। सभी फैंस कोहली को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे थे। फैंस के अलावा सुरक्षाकर्मियों ने विराट कोहली को घेर रखा था। लंबी जद्दोजहद के बाद विराट कोहली अपनी गाड़ी तक पहुंचे और होटल के लिए रवाना हो गए। कोहली का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

#WATCH | Gujarat: Former Indian Captain and Star Cricketer Virat Kohli arrives at Vadodara for Team India's ODI match against New Zealand on 11th January. pic.twitter.com/cQbhCghMZy — ANI (@ANI) January 7, 2026 विराट का बल्‍ला बोल रहा विराट कोहली इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए आखिरी वनडे में अर्धशतक लगाने के बाद उन्होंने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में दो लगातार शतक और एक अर्धशतक लगाकर अपने आप को साबित किया। उनका यह शानदार फॉर्म घरेलू क्रिकेट में भी बरकरार रहा। कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए एक शतक और एक अर्धशतक बनाया। अब वह नए साल में भी इसी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे।