IND vs NZ: वनडे सीरीज के लिए वडोदरा पहुंचे विराट कोहली बड़ी मुसीबत में फंसे, सामने आया पूरा Video
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। सीरीज का पहला मुकाबला वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए विर
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम नए साल का आगाज न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से करने जा रही है। तीन मैचों इस सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होगी। सीरीज का पहला वनडे मैच वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए विराट कोहली वडोदरा पहुंच चुके हैं। हालांकि, वडोदरा पहुंचते ही विराट कोहली एक बड़ी मुसीबत में फंस गए।
फैंस ने लुटाया प्यार
जैसी ही कोहली वडोदरा एयरपोर्ट से बाहर निकले फैंस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सभी फैंस कोहली को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे थे। फैंस के अलावा सुरक्षाकर्मियों ने विराट कोहली को घेर रखा था। लंबी जद्दोजहद के बाद विराट कोहली अपनी गाड़ी तक पहुंचे और होटल के लिए रवाना हो गए। कोहली का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
#WATCH | Gujarat: Former Indian Captain and Star Cricketer Virat Kohli arrives at Vadodara for Team India's ODI match against New Zealand on 11th January. pic.twitter.com/cQbhCghMZy— ANI (@ANI) January 7, 2026
विराट का बल्ला बोल रहा
विराट कोहली इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए आखिरी वनडे में अर्धशतक लगाने के बाद उन्होंने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में दो लगातार शतक और एक अर्धशतक लगाकर अपने आप को साबित किया। उनका यह शानदार फॉर्म घरेलू क्रिकेट में भी बरकरार रहा। कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए एक शतक और एक अर्धशतक बनाया। अब वह नए साल में भी इसी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे।
वनडे पर कर रहे फोकस
- टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोहली वनडे पर ही फोकस कर रहे हैं।
- सिडनी में खेले गए आखिरी वनडे में विराट ने नाबाद 74 रन की पारी खेली थी।
- इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची वनडे में 135 रन, रायुपर में 102 और विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में नाबाद 65 रन जड़े थे।
- सालों बाद घरेलू क्रिकेट खेलने उतरे विराट ने यहां भी बल्ले से धमाल मचाया।
- आंध्रा के खिलाफ किंग कोहली ने 131 रन कूट दिए थे।
- वहीं गुजरात से हुई टक्कर में उन्होंने 77 रन की पारी खेली थी।
- अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली फैंस को नए साल का तोहफा देना चाहेंगे।
वनडे सीरीज का शेड्यूल
- पहला वनडे: 11 जनवरी, वडोदरा
- दूसरा वनडे: 14 जनवरी, राजकोट
- तीसरा वनडे: 18 जनवरी, इंदौर
यह भी पढ़ें- IND vs NZ ODI 2026: Shreyas Iyer को मिली हरी झंडी, न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में खेलने के लिए हुए फिट
