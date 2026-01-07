IND vs NZ ODI 2026: Shreyas Iyer को मिली हरी झंडी, न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में खेलने के लिए हुए फिट

31 साल के श्रेयस अय्यर पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फील्डिंग के दौरान चोटिल (स्प्लीन में चोट) हो गए थे। उसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ा। इतना ही नहीं, स्प्लीन में चोट से उबरने के लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी।

अय्यर ने अपने रिहैबिलिटेशन के आखिरी दौर के लिए सीओई में 10 दिन बिताए। उन्होंने 3 महीने बाद पहली बार विजय हजारी ट्रॉफी में खेलते हुए अपना पहला प्रतिस्पर्धी मैच खेला। उस मैच में अय्यर ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में 82 रन की पारी खेली और मुंबई टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया। उनकी इस पारी के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए फिटनेस टेस्ट पास कर लिया।