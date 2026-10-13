स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने मैदान से दूर डेब्यू किया है। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइनल बनाई है। विराट का पहला पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। कोहली ने खुद के बिजनेस से जुड़े कामों के बारे में बताया है। इस प्लेटफॉर्म पर उनका बायोडाटा भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर होने के साथ खुद को वन8 का को-फाउंडर भी बताया है।

कोहली ने अपने विजन को भी शेयर किया है। उनका कहना है कि भारत में सभी खेलों को फॉलो किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि वे अपने उस विजन के बहुत करीब हैं। विराट ने युवा एथलीटों की भी जमकर तारीफ की है। उनका मानना है कि नई पीढ़ी ने साबित कर दिया है कि भारत वर्ल्ड क्लास एथलीट बना सकता है।

विराट कोहली ने लिंक्डइन पर बनाई प्रोफाइल विराट अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले से ही काफी प्रसिद्ध हैं। अब उन्होंने पहली बार लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाई है। इसके बायो में उन्होंने खुद को भारतीय क्रिकेट टीम का एथलीट बताया है। इसके अलावा उन्होंने वन8वर्ल्ड का खुद को को-फाउंडर बताया है। तो वहीं एजिलिटास स्पोर्ट्स में खुद को इनवेस्टर बताया है।

विराट कोहली का पहला पोस्ट वायरल विराट ने प्रोफाइल बनाने के बाद पहला पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "मैं हमेशा से ही ऐसा भारत को देखना चाहता था, जहां से हर खेल को फॉलो किया जाए और खेला जाए। आज ये विजन पहले से कहीं अधिक करीब महसूस होता है। नई पीढ़ी ये साबित कर रही है कि भारत भी वर्ल्ड क्लास एथलीट बना सकता है और ग्लेबल स्टेज के लिए ब्रांड बना सकता है। भारत से एक एंड-टू-एंड स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बनाने का विजन, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर ब्रांड और स्पोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हो। ये विश्वास होना चाहिए कि भारत ग्लोबल स्पोर्ट्स का भविष्य बनाने में मदद कर सकता है।"