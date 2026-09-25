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सचिन तेंदुलकर के दोस्त विनोद कांबली वृद्धाश्रम में रहने को हुए मजबूर, भावुक करने वाला वीडियो आया सामने

By Praveen Kumar Mishra Edited By: Praveen Kumar Mishra
Published: Fri, 25 Sep 2026 11:13 PM (IST)

पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे वृद्धाश्रम में दिख रहे हैं, जिससे फैंस उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं।

विनोद कांबली

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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज विनोद कांबली के एक ताजा वीडियो ने फैंस को हैरान कर दिया है। वे वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। उनका वीडियो आने के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर भी फैंस चिंतित हो गए हैं। हालांकि, कांबली ने वृद्धाश्रम की सुविधाओं की जमकर तारीफ की है। हालांकि, वे वीडियो में भावुक भी दिखाई दे रहे हैं।

कांबली अपने स्वास्थय को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे हैं। उनको लेकर लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। इसके अलावा उनकी आर्थिक तंगी को लेकर भी खूब चर्चा होती है। एक बार वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से नौकरी मांगते हुए भी दिखाई दिए थे। अब उनके नए वीडियो ने एक बार फिर उनके स्वास्थय की चर्चा बढ़ा दी है।

विनोद कांबली का ताजा वीडियो आया सामने

पूर्व भारतीय क्रिकेटर, जो दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के दोस्त हैं, उनका ताजा वीडियो सामने आया है। इसमें वे वृद्धाश्रम में नजर आ रहे हैं। उन्होंने वहां पर मिलने वाली सुविधाओं और लोगों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, "मैं इस समय निदान में हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि यहां पर सभी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। यहां की साफ-सफाई और बाकी चीजें शानदार है। मुझे यहां पर रहते हुए ये कभी भी महसूस नहीं होता है कि मैं अपने घर पर नहीं हूं। यहां के लोगों से मुझे बहुत ही मान सम्मान मिल रहा है।"

 

कांबली को रही है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें

कांबली को पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रही हैं। उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्हें डंडे के सहारे चलते हुए देखा गया था। उनका ये वीडियो चर्चा का विषय बना था। उनको लेकर आर्थिक समस्या की खबरें भी सामने आती हती हैं।

विनोद कांबली का इंटरनेशनल करियर

कांबली को एक होनहार खिलाड़ी के रूप में जाना जाता था। हालांकि, वे अधिक समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सके। उन्होंने भारत के लिए 17 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 54 की बेहतरीन औसत के साथ 1084 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से चार शतक भी निकले। उन्हें वनडे में अधिक मौके मिले लेकिन वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। कांबली ने 104 वनडे मैचों में 32 की औसत के साथ 2477 रन बनाए, जिसमें मात्र दो शतक शामिल रहे।

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