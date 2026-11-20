स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कप्तान तिलक वर्मा और युवा कुमार कुशाग्र शुक्रवार को एसीसी मेंस राइजिंग स्टार एशिया कप 2026 में इंडिया ए के संकटमोचक बनकर उभरे। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी-अभिषेक शर्मा और आयुष बडोनी सस्ते में आउट हो गए, जिसके बाद तिलक और कुशाग्र ने मोर्चा संभाला।

भारत ने सिर्फ 42 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। अभिषेक शर्मा सिर्फ 9, आयुष बडोनी (2) और वैभव सूर्यवंशी महज 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद तिलक-कुशाग्र की जोड़ी ने भारत को संकट से उबारा और शानदार शतक लगाया।

तिलक-कुशाग्र का शतक भारत ने तीन विकेट जल्दी गंवा दिए थे, जिसकी वजह से तिलक और कुशाग्र काफी संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने समय लेकर क्रीज पर पहले आंख जमाई। इसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने नेपाल के गेंदबाजों के क्लास ली।

कुशाग्र ने सिर्फ 93 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 102 गेंदों में 117 रन बनाए। कुशाग्र ने अपनी पारी में 10 चौके और पांच छक्के लगाए। वहीं कप्तान तिलक ने 113 गेंदों में 107 रन की पारी खेली। तिलक ने अपनी पारी में छह चौके और चार चौके लगाए।