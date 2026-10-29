IND vs NZ 4th T20 Playing-11: लगातार जीत के बावजूद अय्यर बदलेंगे टीम, वैभव सूर्यवंशी जाएंगे बाहर; विकेटकीपर की होगी एंट्री

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज में लगातार तीन मुकाबले जीत चुकी है। इसके बावजूद, शुक्रवार को ऑकलैंड में होने वाले मुकाबले के लिए श्रेयस अय्यर प्लेइंग-11 में बदलाव कर सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने पिछले मैच में ताबड़तोड़ 45 रनों की पारी खेली। उन्हें बाहर किया जा सकता है। उनकी जगह विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की वापसी हो सकता है। हालांकि, ईशान अगर मैच से पहले तक फिट नहीं हो पाते हैं तो, सूर्यवंशी टीम का हिस्सा बने रह सकते हैं।