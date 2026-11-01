IND vs NZ 5TH T20 Playing-11: 49 दिन बाद टीम में लौटा ये गेंदबाज, भुवनेश्वर कुमार की भी हुई वापसी
भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को पांचवां टी20 खेला जा रहा है। इस दौरान भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में दो बदलाव हुए हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 के लिए भारत ने प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए हैं। भारतीय टीम में वरुण चक्रवर्ती की 98 दिन बाद वापसी हुई है। वहीं इस मुकाबले के लिए भुवनेश्वर कुमार भी लौटे हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज यानी रविवार को सीरीज का आखिरी टी20 खेला जा रहा है। भारत ने 3-1 से सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है। अब उसकी नजर जीत के साथ सीरीज खत्म करने पर है।
49 दिन बाद लौटे वरुण
वरुण चक्रवर्ती की टीम में 49 दिन बाद वापसी हुई है। वरुण आखिरी बार 13 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेले थे।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि, अब वो आखिरी मैच के लिए टीम में शामिल हुए हैं।
भुवनेश्वर कुमार की वापसी
भुवी को भारत ने पिछले मैच में बाहर कर दिया था। उनकी जगह मयंक यादव आए थे। उन्होंने ठीक-ठाक गेंदबाजी की थी। मगर भारत को हार का सामना करना पड़ा था।
इसके बाद अब आखिरी टी20 में एक बार फिर भुवी को प्लेइंग-11 में मौका मिला है। भुवी का प्रदर्शन इस सीरीज में अच्छा नहीं रहा है। मगर वो अब आखिरी मैच में बेहतर कर सीरीज को अच्छे से खत्म करना चाहेंगे।
सीरीज जीत चुका है भारत
भारत को पिछले मैच में हार मिली थी। मगर टीम इंडिया ने शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली थी। भारत की नजर अब सीरीज को 4-1 से अपने नाम करने पर होगी। वहीं न्यूजीलैंड जीत के साथ वनडे सीरीज की तरफ बढ़ना चाहेगा।
भारत की प्लेइंग-11
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती।
न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11
मिचेल सैंटनर (कप्तान), टिम सीफर्ट, फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, नाथन स्मिथ, एडन मिल्ने, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर।
यह भी पढ़ें- IND vs NZ 5th T20 Live Score: संजू सैमसन का बल्ला फिर हुआ फेल, भारत को लगा दूसरा झटका
यह भी पढ़ें- रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में दिखाएंगे जलवा, मुंबई के लिए अगला रणजी मैच नहीं खेलेंगे शार्दुल ठाकुर
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।