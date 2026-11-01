IND vs NZ 5TH T20 Playing-11: 49 दिन बाद टीम में लौटा ये गेंदबाज, भुवनेश्वर कुमार की भी हुई वापसी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 के लिए भारत ने प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए हैं। भारतीय टीम में वरुण चक्रवर्ती की 98 दिन बाद वापसी हुई है। वहीं इस मुकाबले के लिए भुवनेश्वर कुमार भी लौटे हैं।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज यानी रविवार को सीरीज का आखिरी टी20 खेला जा रहा है। भारत ने 3-1 से सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है। अब उसकी नजर जीत के साथ सीरीज खत्म करने पर है।

49 दिन बाद लौटे वरुण वरुण चक्रवर्ती की टीम में 49 दिन बाद वापसी हुई है। वरुण आखिरी बार 13 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेले थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि, अब वो आखिरी मैच के लिए टीम में शामिल हुए हैं। भुवनेश्वर कुमार की वापसी भुवी को भारत ने पिछले मैच में बाहर कर दिया था। उनकी जगह मयंक यादव आए थे। उन्होंने ठीक-ठाक गेंदबाजी की थी। मगर भारत को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अब आखिरी टी20 में एक बार फिर भुवी को प्लेइंग-11 में मौका मिला है। भुवी का प्रदर्शन इस सीरीज में अच्छा नहीं रहा है। मगर वो अब आखिरी मैच में बेहतर कर सीरीज को अच्छे से खत्म करना चाहेंगे।