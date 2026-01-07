Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ICC के 'अल्टीमेटम' को BCB ने बताया अफवाह, T20 WC मैच शिफ्ट कराने पर सामने आया नया अपडेट

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:50 PM (IST)

    T20 World Cup 2026: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत बताया है जिनमें दावा किया गया था कि ICC ने उन्हें भारत में ख ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ICC के 'अल्टीमेटम' को BCB ने बताया अफवाह

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की ओर से मिले ‘अल्टीमेटम’ को झूठा बताया है। हाल ही में रिपोर्ट सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश की भारत के बाहर मैच शिफ्ट कराने की मांग को खारिज कर दिया और ये चेतावनी भी दी कि अगर वह ऐसा करते हैं तो 

    उनके अंक कटेंगे। इस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। BCB ने आधिकारिक बयान जारी कर इन दावों को पूरी तरह से गलत बताया है।

    BCB को ICC का पूरा समर्थन

    BCB ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भरोसा दिलाया है कि वे टूर्नामेंट में बांग्लादेश की "पूरी और बिना किसी बाधा के भागीदारी" सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड ने ये भी बताया कि ICC सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश की चिंताओं पर उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार है और उनके सुझावों को सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा।

    बोर्ड ने साफ किया कि बांग्लादेश की नेशनल टीम की सुरक्षा और सलामती उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वे इससे कोई समझौता नहीं करेंगे।

    हालांकि, बीसीबी के इन बयानों से यह भी पता चलता है कि आईसीसी ने उन्हें इस बात का आश्वासन नहीं दिया है कि उनके मैच को कहीं बाहर शिफ्ट किया जाएगा।

    आईसीसी से चेतावनी की खबर झूठी

    BCB ने उन खबरों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया है जिनमें कहा गया था कि ICC ने बांग्लादेश को कोई 'अल्टीमेटम' दिया है। बोर्ड ने कहा कि ICC से मिले संदेशों में ऐसी कोई बात नहीं थी। यह बयान मंगलवार को हुई एक ऑनलाइन मीटिंग के बाद आया है। फिलहाल, अभी तक आईसीसी की ओर से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया।

    यह भी पढ़ें- BPL से निकाला नहीं खुद वापस लिया नाम, कौन हैं रिद्धिमा पाठक? जिन्होंने देश के लिए ठुकराया ऑफर

    यह भी पढ़ें- T20 World Cup 2026: सुरक्षा का कोई 'रेड फ्लैग' नहीं… ICC ने बांग्लादेश की वेन्यू शिफ्ट की मांग की खारिज