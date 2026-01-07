ICC के 'अल्टीमेटम' को BCB ने बताया अफवाह, T20 WC मैच शिफ्ट कराने पर सामने आया नया अपडेट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की ओर से मिले ‘अल्टीमेटम’ को झूठा बताया है। हाल ही में रिपोर्ट सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश की भारत के बाहर मैच शिफ्ट कराने की मांग को खारिज कर दिया और ये चेतावनी भी दी कि अगर वह ऐसा करते हैं तो

उनके अंक कटेंगे। इस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। BCB ने आधिकारिक बयान जारी कर इन दावों को पूरी तरह से गलत बताया है। BCB को ICC का पूरा समर्थन BCB ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भरोसा दिलाया है कि वे टूर्नामेंट में बांग्लादेश की "पूरी और बिना किसी बाधा के भागीदारी" सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड ने ये भी बताया कि ICC सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश की चिंताओं पर उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार है और उनके सुझावों को सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा।