BPL से निकाला नहीं खुद वापस लिया नाम, कौन हैं रिद्धिमा पाठक? जिन्होंने देश के लिए ठुकराया ऑफर

'पिछले कुछ घंटों में यह नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मुझे बीपीएल से ड्रॉप कर दिया गया। यह सच नहीं है यह मेरा निजी फैसला था कि मैं खुद इस लीग से हटूं। मेरे लिए मेरा देश हमेशा पहले आता है। और मैं क्रिकेट को किसी एक असाइनमेंट से कहीं ऊपर मानती हूं। मैं ईमानदारी, स्पष्टता और खेल की भावना के साथ खड़ी रहूंगी। जिन्होंने मेरा समर्थन किया, आप सभी के मैसेज के लिए धन्यवाद। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपके मैसेज मेरे लिए मायने रखते हैं। क्रिकेट सच का हकदार है। बस। इस पर मेरी ओर से कोई और टिप्पणी नहीं होगी।' उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन मिला और कई लोगों ने उनके स्टैंड की सराहना की।