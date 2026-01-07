Language
    BPL से निकाला नहीं खुद वापस लिया नाम, कौन हैं रिद्धिमा पाठक? जिन्होंने देश के लिए ठुकराया ऑफर

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:02 PM (IST)

    Ridhima Pathak BPL: भारतीय स्पोर्ट्स प्रेजेंटर रिद्धिमा पाठक ने भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच चल रहे टकराव के कारण बांग्लादेश प्र ...और पढ़ें

    कौन हैं रिद्धिमा पाठक (Who is Ridhima Pathak?)

    स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। भारतीय स्पोर्ट्स प्रेजेंटर रिद्धिमा पाठक ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग से खुद अपना नाम वापस लिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच बढ़ते टकराव के बीच रिद्धिमा ने देश के लिए अपना ऑफर ठुकराकर हर किसी का दिल जीत लिया।

    सोशल मीडिया पर पहले ये खबर आग की तरह फैल रही थी कि रद्धिमा को बीपीएल से निकाल दिया गया है, लेकिन रिद्धिमा ने इस पर चुप्पी तोड़ी और बताया कि मौजूदा राजनीतिक माहौल के कारण उन्होंने खुद टी-20 लीग से अपना नाम वापस लिया है।

    कौन हैं रिद्धिमा पाठक (Who is Ridhima Pathak?)

    दरअसल, रिद्धिमा पाठक भारतीय स्पोर्ट्स एंकरिंग का जाना-पहचाना नाम है। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स और सोनी स्पोर्ट्स जैसे ब्रॉडकास्टर्स के लिए कई क्रिकेट शो और इवेंट्स होस्ट किए हैं। आईपीएल में वह नजर आ चुकीं हैं और देश-विदेश में फ्रीलांसिंग किया करती हैं। 

    Ridhima Pathak ने तोड़ी चुप्पी

    रिद्धिमा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टैटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 

     

    'पिछले कुछ घंटों में यह नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मुझे बीपीएल से ड्रॉप कर दिया गया। यह सच नहीं है यह मेरा निजी फैसला था कि मैं खुद इस लीग से हटूं। मेरे लिए मेरा देश हमेशा पहले आता है। और मैं क्रिकेट को किसी एक असाइनमेंट से कहीं ऊपर मानती हूं। मैं ईमानदारी, स्पष्टता और खेल की भावना के साथ खड़ी रहूंगी। जिन्होंने मेरा समर्थन किया, आप सभी के मैसेज के लिए धन्यवाद। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपके मैसेज मेरे लिए मायने रखते हैं। क्रिकेट सच का हकदार है। बस। इस पर मेरी ओर से कोई और टिप्पणी नहीं होगी।' उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन मिला और कई लोगों ने उनके स्टैंड की सराहना की।

    रिद्धिमा पाठक

    उन्होंने आगे कहा कि मैंने वर्षों तक इस खेल की सेवा ईमानदारी, सम्मान और जुनून के साथ की है। यह कभी नहीं बदलेगा।

    मामला कहां से शुरू?

    इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 3 जनवरी 2025 से हुई, जब बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया।

    इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और न केवल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्रसारण पर अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप में अपने मैच भारत के बजाय श्रीलंका में कराने की मांग भी रखी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया।

