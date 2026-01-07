T20 World Cup 2026: सुरक्षा का कोई 'रेड फ्लैग' नहीं… ICC ने बांग्लादेश की वेन्यू शिफ्ट की मांग की खारिज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Bangladesh T20 World Cup Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेन्यू बदलने की बांग्लादेश की मांग को आईसीसी (ICC) ने खारिज कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग रखी थी, लेकिन आईसीसी ने साफतौर पर कहा है कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट खेलने के लिए भारत ही आना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके फिर अंक कटेंगे।

'नहीं बदलेगा वेन्यू', ICC ने ठुकराई बांग्लादेश की मांग दरअसल, ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को आईसीसी और बीसीबी के अधिकारियों के बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई। इस बैठक में आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया कि मैचों के वेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

आईसीसी ने बीसीबी को दो टूक लहजे में कहा है कि बांग्लादेश की सीनियर मेंस टीम को अपने निर्धारित मैच खेलने के लिए भारत का दौरा करना ही होगा। अगर टीम ऐसा नहीं करती है, तो उसे अपने अंकों का नुकसान उठाना पड़ेगा।

पूरा मामला समझें बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने रविवार यानी 4 जनवरी 2025 को आईसीसी को एक औपचारिक पत्र लिखकर अपने मैचों को श्रीलंका शिफ्ट करने का अनुरोध किया था। बीसीबी ने इसके पीछे सुरक्षा चिंताओं का तर्क दिया था।

हालांकि, आईसीसी ने भारत में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई 'रेड फ्लैग' नहीं पाया और वेन्यू बदलने से इनकार कर दिया। फिलहाल, इस बैठक को लेकर दोनों में से किसी भी बोर्ड ने आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। वहीं, आईपीएल की टीम केकेआर ने हाल ही में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के कहने पर रिलीज किया था। बीसीसीआई ने ये फैसला घरेलू विरोध के चलते लिया, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत के लोगों में गुस्सा है।