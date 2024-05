'मुझको प्यार का इजहार करने दो', दो दिन में ही छा गया T20 World cup 2024 का प्रोमो, फैंस हुए गदगद

यह भी पढ़ें- Yuvraj Singh पर टूटा दुखों का पहाड़, जिसने दिया था मुश्किल समय में साथ उसने छोड़ी दुनिया, भावुक हुआ दिग्गज ऑलराउंडर

प्रोमो की शुरुआत मुंबई की लोकल के साथ होती है। फिर ऑफिस में गेंदबाजी एक्शन करता हुआ एक आदमी दिखाया जाता है। इसी तरह प्रोमो में बच्चों से लेकर अलग-अलग पेशों में काम कर रहे लोगों को दिखाया गया और बताने की कोशिश की गई है कि टी20 वर्ल्ड कप का जुनून हर उम्र में है। इस वीडियो के साथ एक गाना भी चलता है जिसके बोल हैं, "करने दो मुझको प्यार का इजहार करने दो।"

India is ready to celebrate their biggest love - ICC T20 World Cup

Cricket isn’t just a game, it’s pure emotion! ♥

We’ve celebrated this sport in our unique way, and now it’s time to pour our hearts out for the upcoming #T20WorldCup! 😍

Tune in to #T20WorldCupOnStar from 2nd… pic.twitter.com/KfRcZQvi60— Star Sports (@StarSportsIndia) May 22, 2024