IND A vs AUS A: जहां थम गए तूफानी बल्लेबाज वहां खड़े हुए सूर्यांश शेड्गे, टीम इंडिया को मुसीबत से निकाला बाहर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस समय खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सका और इसी कारण एक समय टीम पर सस्ते में ढेर होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन फिर सूर्यांश शेड्गे ने विकेट पर पैर जमाए और टीम को मुसीबत से बाहर निकाला।

पुडुचेरी में खेले जा रहे इस मैच में सूर्यांश ने शानदार अर्धशतक जमाया और टीम को मुश्किल स्थिति में से बाहर निकाला। उनके अर्धशतक के दम पर इंडिया-ए ने 47.3 ओवरों में अपने सभी विकेट खोकर 275 रन बनाए। तूफानी बल्लेबाज हुए फेल पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 83 रन जोड़े। प्रभसिमरन सिंह को लियाम स्कॉट ने 11वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट किया। उनके बल्ले से 34 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 39 रन निकले। प्रियांश अपना अर्धशतक पूरा ही करने वाले थे कि एक गेंद पहले बेन ड्वारशुइस ने उन्हें आउट कर दिया। उन्होंने 45 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्कों की मदद से 49 रनों की पारी खेली।

उनसे पहले देवदत्त पडिक्कल दो रन बनाकर आउट हो गए थे। रजत पाटीदार भी तीन रन बनाकर आउट हुए। निशांत सिद्धू भी पांच रन ही बना सके। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने विकेट पर पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन वह 33 रनों से आगे नहीं जा सके।