'मेरी तरह है वैभव सूर्यवंशी', वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा क्यों कहा?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पास इस समय एक से एक तूफानी बल्लेबाज हैं, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो हैं वैभव सूर्यवंशी। इसका कारण उनका खेल तो है ही साथ ही उनकी उम्र है। महज 15 साल के इस बल्लेबाज ने कम उम्र में तूफान मचा रखा है। दुनिया उनकी मुरीद हो गई है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी इसमें शामिल हैं। सहवाग ने तो वैभव की तुलना खुद से कर डाली है।

वैभव ने आईपीएल में अपनी तूफानी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया और फिर दुनिया को बताया कि वह कम उम्र में क्या कर सकते हैं। इसी कारण वह टीम इंडिया तक भी पहुंच गए। इंग्लैंड में उन्हें टी20 डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के चलते उनकी प्लेइंग-11 में जगह पक्की नहीं है, लेकिन वह लगातार टीम के साथ सफर करते हुए परिपक्व हो रहे हैं।

'मेरी तरह है वैभव' सहवाग ने एक कार्यक्रम में कहा कि वैभव ठीक उनकी तरह ही सोचते हैं। दाएं हाथ के इस तूफानी बल्लेबाज ने कहा कि वह भी पहली गेंद से मारने के बारे में सोचते थे और वैभव भी ऐसा ही सोचते हैं। उन्होंने कहा, "सूर्यवंशी अपने प्राइम में हैं और उनकी सोच मेरे जैसी है कि पहली ही गेंद पर मारना है। अब बात यह है कि उन्हें मौका कब मिलता है और वह भारत के लिए कितने मैच खेलते हैं।"