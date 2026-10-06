सूर्यकुमार यादव के साथ बहुत बुरा हो गया, अपील करने के बाद भी नहीं मिली मुंबई की टीम में जगह; सेलेक्टर्स ने इस वजह से किया बाहर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत को इसी साल अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव अब टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें टीम से बाहर कर श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी गई है। अब सूर्यकुमार को मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम में भी जगह नहीं मिली है। सेलेक्टर्स ने उनकी अपील के बाद भी इस बल्लेबाज को टीम में नहीं चुना है।

मुंबई क्रिकेट संघ की सेलेक्शन कमेटी ने चंडीगढ़ के खिलाफ होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच के लिए टीम का एलान किया है। इस टीम में सूर्यकुमार को जगह नहीं मिली है। यह तब हुआ है जब सूर्यकुमार ने लेटर लिखकर सेलेक्टर्स को बताया था कि वह चयन के लिए उपलब्ध हैं। क्रिकबज ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है।

ये है वजह रिपोर्ट के मुताबिक, सूर्यकुमार ने सेलेक्टर्स को लेटर लिख खेलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन फिर भी उन्हें चुना नहीं गया। एमसीए के चीफ सेलेक्टर राजेश पवार ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा है कि सूर्यकुमार ने लंबे समय से लाल गेंद से क्रिकेट नहीं खेला है और ऐसे में वह चाहते हैं कि सूर्यकुमार कुछ मैच लाल गेंद से खेल लय हासिल करें।

उन्होंने कहा, "वह जाहिर तौर पर बड़े खिलाड़ी हैं और मुंबई के लिए अपने आप को साबित कर चुके हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि वह कुछ मैच लाल गेंद से खेलते हुए लय हासिल कर लें। उन्होंने पिछले 18 महीनों से लाल गेंद से क्रिकेट नहीं खेली है। इसलिए हम चाहते हैं कि वह कुछ मैच खेलें और फिर वह टीम में आ सकते हैं।"